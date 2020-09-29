Главная Новости Власть Нарушение карантина: на Харьковщине в суды подали тысячи протоколов, из которых сотня повторно(ТУ Госсудадминистрации по Харьковской области)
29.09.2020  16:46   

Нарушение карантина: на Харьковщине в суды подали тысячи протоколов, из которых сотня повторно(ТУ Госсудадминистрации по Харьковской области)

В 48 случаях на харьковчан наложено административное взыскание за нарушение правил карантина.


://hk.npu.gov.ua

В Харьковской области в суды направлено 2779 протоколов по фактам нарушений карантинного режима, введенного в связи с пандемией COVID-19, сообщили  Depo.Харкив  в Государственной судебной администрации.  

Из общего количества судами было возвращено 1777 протоколов, в том числе 1754 для надлежащего оформления.  

Рассмотрены 502 дела, в 48 случаях наложено административное взыскание. 

Еще 500 протоколов остаются на рассмотрении. 

 
Информация о рассмотрении дел по статье КоАП 44-3 «Нарушение правил карантина людей» 
область количество протоколов, поступивших на рассмотрение в т.ч. поступили повторно количество возвращенных протоколов в т.ч. для надлежащего оформления количество рассмотренных дел в т.ч. о наложении администра-тивного взыскания остаток нерассмотренных дел
Харьковская область 2779 107 1777 1754 502 48 500
 
Источник:   ТУ Госсударственной судебной администрации в Харьковской области
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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