29.09.2020 16:46

Нарушение карантина: на Харьковщине в суды подали тысячи протоколов, из которых сотня повторно(ТУ Госсудадминистрации по Харьковской области)

В 48 случаях на харьковчан наложено административное взыскание за нарушение правил карантина.



://hk.npu.gov.ua

В Харьковской области в суды направлено 2779 протоколов по фактам нарушений карантинного режима, введенного в связи с пандемией COVID-19, сообщили Depo.Харкив в Государственной судебной администрации.

Из общего количества судами было возвращено 1777 протоколов, в том числе 1754 для надлежащего оформления.

Рассмотрены 502 дела, в 48 случаях наложено административное взыскание.

Еще 500 протоколов остаются на рассмотрении.