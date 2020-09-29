Нарушение карантина: на Харьковщине в суды подали тысячи протоколов, из которых сотня повторно(ТУ Госсудадминистрации по Харьковской области)

В 48 случаях на харьковчан наложено административное взыскание за нарушение правил карантина.
В Харьковской области в суды направлено 2779 протоколов по фактам нарушений карантинного режима, введенного в связи с пандемией COVID-19, сообщили Depo.Харкив в Государственной судебной администрации.
Из общего количества судами было возвращено 1777 протоколов, в том числе 1754 для надлежащего оформления.
Рассмотрены 502 дела, в 48 случаях наложено административное взыскание.
Еще 500 протоколов остаются на рассмотрении.
|Информация о рассмотрении дел по статье КоАП 44-3 «Нарушение правил карантина людей»
|область
|количество протоколов, поступивших на рассмотрение
|в т.ч. поступили повторно
|количество возвращенных протоколов
|в т.ч. для надлежащего оформления
|количество рассмотренных дел
|в т.ч. о наложении администра-тивного взыскания
|остаток нерассмотренных дел
|Харьковская область
|2779
|107
|1777
|1754
|502
|48
|500
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