28.09.2020 15:41

Игорь Терехов встретился с представителями профсоюзов и работодателями (Горсовет)

Харьковский городской совет подпишет трехсторонний договор.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 28 сентября 2020 года, на встрече с представителями этих объединений сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. По его словам, назрела необходимость усилить социальный диалог между властью, общественными объединениями и бизнесом.

«Есть ряд вопросов, которые мы обсудили и которые найдут свое отражение в предстоящем трехстороннем договоре. Будет создана рабочая группа по разработке соглашения, где будут прописаны обязанности и права сторон. Это поможет развить диалог между профсоюзами, работодателями и городской властью, поддержать общественность и людей, которые дают работу, а также даст импульс для развития бизнеса», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также на встрече представители профессиональных объединений предложили ряд инициатив, в частности, чтобы поддержать бизнес, рассмотреть вопрос добровольного страхования медработников и незащищенных слоев населения, а также реализовать тренинговую программу адаптации к внешнему независимому оцениванию, чтобы повысить результативность школьников по ВНО.

Председатель Объединения профсоюзов Харьковской области Сергей Тесленко отметил, что подписание трехстороннего договора будет способствовать более результативной работе, особенно сейчас, когда многие полномочия переданы громадам.

«Главная задача местных и государственных органов власти - объединить усилия для социальной защиты граждан. На протяжении многих лет команда Харьковского городского головы Геннадия Кернеса доказывает и показывает, как надо работать и решать проблемы города и его жителей», - сказал Сергей Тесленко.

Участники встречи приняли решение продолжить встречи и решить ряд вопросов в индивидуальном порядке.