Главная Новости Власть Трагедія під Харковом: Звернення Президента України (Telegram)
26.09.2020  11:42   

Трагедія під Харковом: Звернення Президента України (Telegram)

Звернення - на каналі Президента України Володимира Зеленського.


//t.me
 
"Учора внаслідок страшної трагедії – падіння літака Ан-26 біля Чугуєва – Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання.
 
Ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів.
 
Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня дня жалоби.
 
Держава має забезпечити лікування постраждалого курсанта й надати компенсації тим, хто втратив близьких. Україна не забуває своїх героїв.
 
Наполягаю на тому, щоб причини цієї авіакатастрофи були оперативно з'ясовані, а розслідування було об'єктивним і неупередженим".
 
Раніше Президен України оголосив про траур у державі.  
Тэги:  катастрофа, зеленский, харьков, обращение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Криминал и происшествия Трагедия под Чугуевом: стали известны четыре версии следствия (ГБР) 26.09 Криминал и происшествия Военный госпиталь - выживший в катастрофе выведен из шокового состояния (ХОГА) 26.09 Общество В Харькове отменены все развлекательные мероприятия (Горсовет)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 