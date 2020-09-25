25.09.2020 16:31

Игорь Терехов принял участие в чествовании лучших работников машиностроения (Горсовет)

На заводе «Свет шахтера» отметили День машиностроителя.



//city.kharkov.ua

Чествование лучших работников машиностроения прошло сегодня, 25 сентября, на Харьковском машиностроительном заводе «Свет шахтера».

В мероприятии принял участие первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

От имени городского головы Геннадия Кернеса он поздравил заводчан с профессиональным праздником.

«Мы по праву можем гордиться вашим заводом. Он является изюминкой машиностроения Харькова. У вас есть все: научный, экономический, производственный потенциалы. Вы никогда не стоите на месте, а развиваетесь в таком же ритме, как и город Харьков. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, активно внедрять новые технологии, осваивать новые рынки сбыта. Счастья, здоровья и благополучия!» – сказал Игорь Терехов.

По случаю Дня машиностроителя лучших работников отметили грамотами от руководства предприятия, а первый вице-мэр вручил машиностроителям Почетные грамоты Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.

Генеральный директор завода Александр Ковальчук отметил, что для их большого коллектива День машиностроителя является главным праздником.

«Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, а этот год выдался весьма тяжелым, мы встречаем праздник с хорошим настроением. Благодаря усилиям наших менеджеров и рабочих мы восстанавливаем прежние темпы работы, стараемся сохранить зарплаты и трудовой коллектив», - сообщил Александр Ковальчук.

Напомним, что День машиностроителя учрежден Указом Президента Украины в 1993 году. Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября.

Справка. ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» – это современное машиностроительное предприятие европейского уровня по производству горно-шахтного оборудования. Является одним из крупнейших предприятий не только в Харьковской области, но и в Украине.

Основной продукцией предприятия являются скребковые конвейеры и перегружатели, шахтные дробилки, предохранительные гидравлические муфты, проходческие и очистные комбайны, шахтные подстанции, аккумуляторные головные светильники и другое оборудование для горнорудной промышленности. В 2015 году на заводе освоено производство проходческих и очистных комбайнов, бурогрузовых машин БПР, трансформаторных подстанций. Продукция, выпускаемая на заводе, работает на горнодобывающих предприятиях в Украине, Казахстане, Эстонии, Беларуси, Польше.

Завод активно взаимодействует с районной администрацией Харькова: участвует в озеленении района, оказывает помощь в ремонте освещения микрорайонов и пр.