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25.09.2020  16:31   

Игорь Терехов принял участие в чествовании лучших работников машиностроения (Горсовет)

На заводе «Свет шахтера» отметили День машиностроителя.


//city.kharkov.ua
Чествование лучших работников машиностроения прошло сегодня, 25 сентября, на Харьковском машиностроительном заводе «Свет шахтера».
 
В мероприятии принял участие первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
От имени городского головы Геннадия Кернеса он поздравил заводчан с профессиональным праздником.
 
«Мы по праву можем гордиться вашим заводом. Он является изюминкой машиностроения Харькова. У вас есть все: научный, экономический, производственный потенциалы. Вы никогда не стоите на месте, а развиваетесь в таком же ритме, как и город Харьков. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, активно внедрять новые технологии, осваивать новые рынки сбыта. Счастья, здоровья и благополучия!» – сказал Игорь Терехов.
 
По случаю Дня машиностроителя лучших работников отметили грамотами от руководства предприятия, а первый вице-мэр вручил машиностроителям Почетные грамоты Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.
 
Генеральный директор завода Александр Ковальчук отметил, что для их большого коллектива День машиностроителя является главным праздником.
 
«Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, а этот год выдался весьма тяжелым, мы встречаем праздник с хорошим настроением. Благодаря усилиям наших менеджеров и рабочих мы восстанавливаем прежние темпы работы, стараемся сохранить зарплаты и трудовой коллектив», - сообщил Александр Ковальчук.
 
Напомним, что День машиностроителя учрежден Указом Президента Украины в 1993 году. Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября.
 
Справка. ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» – это современное машиностроительное предприятие европейского уровня по производству горно-шахтного оборудования. Является одним из крупнейших предприятий не только в Харьковской области, но и в Украине.
 
Основной продукцией предприятия являются скребковые конвейеры и перегружатели, шахтные дробилки, предохранительные гидравлические муфты, проходческие и очистные комбайны, шахтные подстанции, аккумуляторные головные светильники и другое оборудование для горнорудной промышленности. В 2015 году на заводе освоено производство проходческих и очистных комбайнов, бурогрузовых машин БПР, трансформаторных подстанций. Продукция, выпускаемая на заводе, работает на горнодобывающих предприятиях в Украине, Казахстане, Эстонии, Беларуси, Польше. 
 
Завод активно взаимодействует с районной администрацией Харькова: участвует в озеленении района, оказывает помощь в ремонте освещения микрорайонов и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, день машиностроителя, харьков
 
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