Ректор Харьковского университета: В Харькове есть Ярославский, значит, будет и Кремниевая Долина (КП в Украине)

План действий во исполнение соответствующего поручения президента Зеленского обсуждали представители городской власти, команды Ярославского (генерального инвестора и координатора проекта), IT-компаний, а также ректора ведущих профильных вузов города.
Виталий Баранников, директор управляющей компании «Экополис ХТЗ» от DCH, рассказал о текущем статусе проекта «Украинская Кремниевая долина»: «Уже сейчас с нами работают лучшие зарубежные архитекторы и коммерческие консультанты. Мы планируем создать полный цикл для реализации высокотехнологичных проектов - образование, разработки, внедрение их в производство. В частности, здесь будут самые лучшие условия для представителей IT-индустрии– возможно, в том числе и из белорусских компаний».
Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов подтвердил готовность городской власти участвовать в создании украинской Кремниевой Долины: «То, что это будет именно в Харькове - отлично. Сегодня здесь мы собрались, чтобы обсудить все связанные с этим вопросы. У проекта действительно сильный инвестор. Город понимает, что со своей стороны тоже необходимо будет вкладывать деньги, мы готовы к этому». Он подчеркнул, что важно обеспечить достойный масштаб проекта, и для этого у города есть все предпосылки: «Мы не можем сделать проект в масштабе «спичечного коробка» на базе «Хартрона». Даже при всем уважении к «Хартрону».Проект «Украинской Кремниевой долины» будет реализована базе бизнес-парка «Экополис ХТЗ». И это показатель его масштабности».
Участники рабочей группы обсудили статус проекта, его этапы и стратегию развития, подтвердили готовность участвовать в его реализации. Ректор Харьковского национального университета им. Каразина подчеркнул, что: «Феномен американской кремниевой долины пока еще в мире никто не повторил. У нас есть такой шанс. Во-первых, нужен мозг. У нас есть много вузов, много профессоров, студентов много, но они все порознь существуют. А их необходимо объединить, чтоб была общая работа. Во-вторых, нужен город. Он есть - Харьков. Правда, Харькову не хватает драйва: для людей важен комфорт не с точки зрения, вот мой стул и моя работа, а комфорт с настроением, вопрос логистики, инфраструктуры, всего прочего. Но в Харькове есть Ярославский, все получится».
Второе заседание рабочей группы по реализации проекта «Украинская Кремниевая долина» планируют провести на базе одного из харьковских вузов, в повестке дня – проект дорожной карты проекта с учетом всех предложение членов «оргкомитета».
Как сообщают харьковские СМИ, практически одновременно с заседанием в горсовете председатель ХОГА Алексей Кучер посетил завод «Хартрон», по его словам, выполняя поручение Зеленского собрать информацию о насущных проблемах промышленных предприятий региона. Здесь же он сделал заявление о намерении создать «кремниевую, силиконовую или харьковскую долину». Примечательно, что вначале года подобная же ситуация с заявлениями главы области, повторяющими инициативы на уровне города, была замечена во время попытки Кучера создать свой штаб по борьбе с коронавирусом, автономный от антикризисной инициативы Кернеса и Ярославского. О результатах деятельности «антиковидной» областной структуры неизвестно. Также нет информации о том, какие важные для таких предприятий, как харьковских «Электротяжмаш» и завод им. Малышева, были приняты после ранее состоявшихся подобных визитов губернатора на промпредприятия региона.