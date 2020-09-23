23.09.2020 20:03

Игорь Терехов провел первое заседание рабочей группы по созданию «Украинской Кремниевой долины» (Горсовет)

Началась реализация IT-проекта, инициированного Геннадием Кернесом и Александром Ярославским.



//city.kharkov.ua

Первое заседание рабочей группы по созданию «Украинской Кремниевой долины» прошло сегодня, 23 сентября 2020 года, в Харьковском городском совете.

Заседание провел первый вице-мєр Харькова Игорь Терехов, который отметил, что Харькову первому в Украине удастся реализовать такой амбициозный проект, потому что город имеет большой научный, промышленный потенциал и устойчивый междунардный имидж. Задача городской власти - объединить усилия бизнеса и науки и создать условия для привлечения инвестиций и комфортную среду для работы IT-специалистов.

«Сконцентрированы усилия городской власти, генерального инвестора «DCH» и координатора проекта Александра Ярославского. Город создаст все условия для привлечения и комфортного проживания молодых специалистов, продолжит развивать инфраструктуру – образование, жилье, спорт, развлекательные учреждения, дороги, транспортную доступность. Все условия, которыми обладает город, приумножим. Для нас очень важно сделать из Харькова «Украинскую Кремниевую долину», - отметил первый вице-мэр.

Как сообщил директор ООО «Экополис Харьков» Виталий Баранников, харьковская «Кремниевая долина» станет частью многофункционального бизнес-парка «Экополис ХТЗ». Составные элементы концепции следующие: STEM-образование, создание научно-исследовательских центров на базе ключевых вузов и НИИ города, стартап-центры, экспериментальное производство - производственные площадки на базе «Экополис ХТЗ», а также разработка и создание новых IT-продуктов мировых компаний на базе IT-компаний и IT-кластера Харькова. Уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с лидерами технологий «Hewlett-Packard», «Huawei» и др. компаниями.

Виталий Баранников сообщил, что реализация проекта «Экополис ХТЗ» рассчитана на 13 лет и разбита на пять этапов. Объем инвестиций в проект составляет более 1 млрд долл., предположительная площадь - около 800 тыс. кв. м. В перспективе планируется создать более 12 тыс. новых рабочих мест.

По его словам, сейчас завершается разработка концепции проекта, которую планируется согласовать в октябре. До конца года архитектурное бюро «10 design» планирует разработать этот проект. Виталий Баранников отметил, что эта шотландская компания входит в ТОП-10 мира и получила более 70 международных наград в области архитектуры. Приступить к реализации проекта планируется в следующем году.

«Также мы рассматриваем возможность ускорить процесс по созданию именно офисных помещений для IT-инфраструктуры, расматриваем варианты привлечения белорусских айтишников, работаем с Минцифрой. Запланирован ряд встреч с заинтересованными компаниями. Создаем очень удобную и комфортную среду. Люди должны прийти и понимать, что они будут творить, а все остальное мы берем на себя. «Экополис» - это сердце «Кремниевой долины», - сказал Виталий Баранников.

По словам исполнительного директора ОО «Харьковский IT Cluster» Ольги Шаповал, у харьковского проекта – большой потенциал. Город лидирует по количеству IT-специалистов, которых, по данным на апрель 2019 года, было около 31 тыс. Она также отметила, что, по статистике, каждый IT-специалист создает рядом с собой 3,5 рабочих места. Ежемесячно харьковская IT-индустрия уплачивает в бюджет 110 млн грн единого налога. Более 500 IT-компаний 95% своих услуг поставляет на экспорт. Большинство средств индустрии поступает из США, 20% из Европы и только 3% из Украины. Поэтому благодаря новому проекту эта доля может увеличиться.

«Благодаря бизнес-парку «Экополис ХТЗ» и компаниям, которые будут там расположены, доля дохода из Украины увеличится. Потому что там будут работать компании, которые морально созрели, чтобы вводить IT в бизнес по-настоящему. И если в Киеве, например, большинство - это крупные и средние компании, то в Харькове много представителей малого бизнеса, а внутри сервисных компаний много стартапов, своих проектов, и у нас есть хорошая основа, чтобы заложить рост на ближайшие пять-десять лет», - рассказала о перспективах Ольга Шаповал.

Также она отметила, что для успешной реализации проекта важен запуск новых авиарейсов для специалистов и заказчиков, также нужны инвестиции в образование, поскольку самый ценный потенциал - интеллектуальный.

Отметим, что создание рабочей группы по реализации проекта «Украинская Кремниевая долина» инициировал Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Инвестором «Украинской Кремниевой долины» выступил Почетный гражданин города Харькова, бизнесмен Александр Ярославский.

В состав рабочей группы входят представители Харьковского городского совета, бизнеса, IT-сообщества, сферы образования и науки. Следующее заседание рабочей группы планируется провести на базе Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».