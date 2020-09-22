В Харькове начинается создание «Кремниевой долины» (Горсовет)

Первое заседание рабочей группы по реализации проекта «Украинская Кремниевая долина» состоится 23 сентября в Харьковском городском совете.
В ходе установочного заседания участники рабочей группы обсудят этапы и стратегию развития проекта, обозначат миссию сторон в реализации проекта и общий план работ по созданию на базе бизнес-парка «Экополис ХТЗ» украинской Кремниевой долины.
«Для Харькова такой масштабный проект дает огромные выгоды не только в практическом плане - создании новых рабочих мест, развитии научного потенциала города, не только в повышении экономической привлекательности и привлечении инвесторов, но и в улучшении жизни харьковчан в целом», - отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
В заседании примут участие представители городской власти, бизнеса, IT-организаций и харьковских вузов.
Заседание пройдет в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2 эт.). Начало - в 16:00.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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