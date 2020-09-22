22.09.2020 14:45

В Харькове начинается создание «Кремниевой долины» (Горсовет)

Первое заседание рабочей группы по реализации проекта «Украинская Кремниевая долина» состоится 23 сентября в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

В ходе установочного заседания участники рабочей группы обсудят этапы и стратегию развития проекта, обозначат миссию сторон в реализации проекта и общий план работ по созданию на базе бизнес-парка «Экополис ХТЗ» украинской Кремниевой долины.



«Для Харькова такой масштабный проект дает огромные выгоды не только в практическом плане - создании новых рабочих мест, развитии научного потенциала города, не только в повышении экономической привлекательности и привлечении инвесторов, но и в улучшении жизни харьковчан в целом», - отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



В заседании примут участие представители городской власти, бизнеса, IT-организаций и харьковских вузов.



Заседание пройдет в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2 эт.). Начало - в 16:00.







