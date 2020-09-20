20.09.2020 10:15

Слухи о намеренном заражении Геннадия Кернеса коронавирусом – фейк: заявление Харьковского горсовета

В сети Интернет и множестве харьковских пабликов политические оппоненты городского головы продолжают распространять фейки.



// city.kharkov.ua

Последним из них стала информация о том, что, мол, в команде Геннадия Кернеса уверены в том, что его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению глава Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел Украины.

Харьковский городской совет официально заявляет - такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают лишь как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась.



Харьковский городской голова Геннадий Кернес с самого начала пандемии COVID-19 не изменил своего привычного графика работы, был открыт для людей, проводил многочисленные встречи и совещания, общался с огромным количеством харьковчан на улицах города, занимался решением их проблем. Неудивительно, что при таком колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом и спекулировать на этом заболевании, унесшем десятки тысяч жизней во всем мире, разрушившим привычный уклад жизни всего человечества, - низко и подло.



Также акцентируем внимание на том, что информация о том, что Харьковский городской голова находится в коме - не соответствует действительности. Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники «Шарите», позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков.