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15.09.2020  13:23   

Геннадий Кернес: Спасибо, что не верите слухам

Харьковский городской голова поблагодарил всех, кто желает ему скорейшего выздоровления.


//t.me/kernes59

Свое послание Геннадий Кернес разместил в своем Телеграм-канале.

«Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам.

В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку.

Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю!

Вместе мы сила», – написал он.

Тэги:  кернес, коронавирус, харьков
 
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