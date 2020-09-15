Геннадий Кернес: Спасибо, что не верите слухам

Харьковский городской голова поблагодарил всех, кто желает ему скорейшего выздоровления.
Свое послание Геннадий Кернес разместил в своем Телеграм-канале.
«Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам.
В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку.
Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю!
Вместе мы сила», – написал он.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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