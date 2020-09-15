15.09.2020 13:23

Геннадий Кернес: Спасибо, что не верите слухам

Харьковский городской голова поблагодарил всех, кто желает ему скорейшего выздоровления.



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Свое послание Геннадий Кернес разместил в своем Телеграм-канале.

«Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам.



В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку.



Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю!



Вместе мы сила», – написал он.