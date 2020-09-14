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14.09.2020  12:24   

В Украине в пилотном формате начал работу Государственный аграрный реестр

Государственный аграрный реестр - это электронная площадка, которая будет способствовать созданию прозрачной системы государственной поддержки аграриев.


//kharkivoda.gov.ua
Внедрение реестра обсудили на селекторном совещании Минэкономики.

От Харьковщины участие в мероприятии приняли специалисты Департамента агропромышленного развития ХОГА, главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, Харьковского регионального отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств.

Директор областного Департамента АПР Сергей Прокопченко подчеркнул, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины совместно с Всеукраинской ассоциацией громад начинают активную фазу второго пилотного внедрения Государственного аграрного реестра.

Государственный аграрный реестр - это электронная площадка, которая будет способствовать созданию прозрачной системы государственной поддержки аграриев, сделает взаимодействие между государством и сельскохозяйственным производителем простым, доступным, удобным и прослеживаемым.

В частности, с помощью аграрного реестра планируется предоставлять государственные сервисы, упростить доступ к банковскому финансированию и программам кредитных гарантий, а также ввести программы таргетированной государственной поддержки и оценивать их эффективность.

«Участие в пилотном внедрении ГАР принимают Золочевская, Старосалтовская и Оскольская ОТГ», - сообщил Сергей Прокопченко.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре онлайн можно здесь.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  реестр, украина
 
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