13.09.2020 11:29

Сделаем Харьков чище: Геннадий Кернес предложил три варианта Дня уборки с учетом карантинных правил

19 сентября в Харькове и в Харьковской области в 10:00 состоится традиционный Всемирный день уборки.



// Telegram

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, отметив. что экология города напрямую связана с ответственностью его жителей.



По заверению мэра, акция пройдет с соблюдением карантинных норм и правил техники безопасности.

Для того, чтобы каждый мог присоединиться, есть три формы участия:



- Групповые уборки на больших территориях с ограничением в 50 человек. На каждой локации будет находиться координатор, который предоставит мешки и перчатки для уборки, проведет инструктаж по технике безопасности.



- Индивидуальные уборки для тех, кто хочет выбрать место и навести там порядок сам или с друзьями. Результатами делитесь в социальных сетях с хештегом #letsdoit_kh.



- Цифровая уборка, которая подразумевает удаление лишней информации из своих гаджетов, ПК или ноутбуков и почтовых ящиков.



«Каждого участника, кто зарегистрировался по ссылке и пришёл на уборку ожидают поощрения от организаторов акции», – отметил Геннадий Кернес.



Давайте сделаем наш город красивее и чище вместе!