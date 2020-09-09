09.09.2020 14:49

Трудові колективи підтримали висунення Геннадія Кернеса на посаду мера Харкова

Понад 70 трудових колективів міста Харкова підтримали висунення Геннадія Кернеса кандидатом на посаду Харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах.



//city.kharkov.ua

Як розповів головний лікар Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 Дмитро Черепов, позиція працівників медичного закладу з цього питання однозначна.

«Ми підтримуємо кандидатуру Геннадія Кернеса, і це наш об'єктивний вибір. Про те, що зроблено і робиться у місті, ми можемо судити і як співробітники лікарні, і як харків'яни. З одного боку, медицині у Харкові стали приділяти набагато більше уваги, зміцнювати матеріально-технічну базу лікарень. З іншого боку, ми бачимо підвищення рівня життя у самому місті, колосальний розвиток його інфраструктури, поліпшення зовнішнього вигляду. Харків дуже змінився за останні роки у кращий бік. І нам би дуже хотілося, аби ця робота була продовжена і щоб ми жили в одному з найкращих міст України», - зазначив головлікар лікарні.

У Територіальному центрі надання соціальних послуг Московського району також підтримали кандидатуру Геннадія Кернеса, зазначивши, що напрямку соціального захисту населення міська влада приділяє найпильнішу увагу. За словами директора терцентру Тетяни Яценко, співробітники установи також почуваються захищеними, оскільки отримують від міста низку пільг.

«Ми отримуємо пільги на послуги ЖКГ, на проїзд у громадському транспорті. З початком карантину нас забезпечили усім необхідним - масками, рукавичками, халатами, бахілами. І, звичайно ж, для наших підопічних працює багато соціальних програм. Як харків'янка бачу, що місто зараз розвивається, причому стабільно. У нашому колективі хочуть стабільності, нам не потрібні жодні несподіванки і потрясіння», - підкреслила Тетяна Яценко.

Як зазначила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, рішення трудових колективів лише підкреслило те, що у місті сформована єдина команда людей, які працюють заради спільної мети.

«Це нормальний процес, бо мова йде про єдину команду, яка працює не перший рік і не першу каденцію. А команда вирішує все. І у людини, яка йде на таку серйозну посаду, має бути розуміння, що у неї за спиною є велика команда, яка готова працювати на місто», - зазначила віце-мер.

Прийняті звернення трудові колективи передали до мерії.