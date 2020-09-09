09.09.2020 13:29

До харківського Будинку нерухомості звернулися понад шість тисяч осіб (ВІДЕО)

Більше 6 тис. осіб звернулися за послугами до нового Будинку нерухомості (пл. Павлівська, 4) з моменту його відкриття.



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Як повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, у Будинку нерухомості можна оформити технічний паспорт, зареєструвати місце проживання, отримати інформацію про зареєстрованих осіб. Загалом там надають понад 100 видів послуг. Працює Будинок нерухомості шість днів на тиждень, без перерв.

«Це унікальний проєкт для України, де можна отримати абсолютно всі послуги у сфері нерухомості: реєстрація прав на земельні ділянки і всю нерухомість, оформлення земельної документації тощо. Також тут можна отримати якісну консультацію», - зазначив Олег Дробот.



За його словами, перелік послуг розширять найближчим часом. Зокрема, це стосується підприємств, які надають харків'янам комунальні послуги.



«Це робиться для того, щоб оформлення документів, пов'язаних із переоформленням права власності на квартиру, що зобов'язує потім власника переоформляти особові рахунки на газ, воду і світло, також здійснювалося в одному місці. Ми працюємо вже над цими послугами, і незабаром вони тут з'являться», - повідомив віце-мер.