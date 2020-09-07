07.09.2020 17:19

Ігор Терехов зустрівся з Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонз (ФОТО)

Велика Британія зацікавлена ​​у тому, аби збільшити обсяги фінансових інвестицій в економіку міста Харкова.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 7 вересня, на зустрічі з першим заступником Харківського міського голови Ігорем Тереховим заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз.

«Нас цікавлять питання легкості ведення бізнесу у вашій країні і, зокрема, у Харкові. Ми залишаємо Євросоюз наприкінці року і зараз знаходимося в процесі розробки і підписання двосторонньої угоди між Україною та Великою Британією. Зараз час дізнатися, які є можливості для інвестування у бізнес, економіку, і нас цікавить Харків, а також - чи впливає COVID-19 на цей процес, і чи отримують інвестори рівні можливості», - зазначила Мелінда Сіммонз.

Ігор Терехов підкреслив, що коронавірус став викликом не тільки для України, але і для всього світу.

«COVID-19 вдарив по фінансовій системі, з'явилися обмеження на пересування товарів, послуг, і це вплинуло на платоспроможність населення багатьох країн. Але ми все одно зацікавлені у тому, щоб до нас приходили інвестори, ми створюємо для них хороші умови ведення бізнесу. Швидке оформлення земельних ділянок, податкові ставки, об'єктивність нарахування податків і рівна конкуренція - всі ці питання ми контролюємо. У нас повинні бути нормальні взаємини з вашою країною, і ви, звичайно, можете надати нам допомогу: розповісти правду про місто Харків і допомогти залучити сюди капітали Великої Британії як одного з найбільших фінансових центрів світу», - зазначив перший віце-мер.

«Після повернення до Києва я проінформую представників британського бізнесу про все, що дізнаюся за час візиту до Харкова», - пообіцяла посол.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання політики, розвитку інфраструктури та стан економіки міста, майбутні місцеві вибори тощо.