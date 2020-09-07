07.09.2020 16:02

Ігор Терехов: Реконструкція Комунального шляхопроводу практично завершена

Рух транспорту на Комунальному мосту відкрився в обидва боки.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 7 вересня 2020 року, перший віце-мер Харкова Ігор Терехов, на даному етапі реконструкція шляхопроводу завершена.

«Нас критикували, що роботи велися дуже довго, але в іншому випадку міст треба було перекривати для руху повністю. Ми на це не пішли. При цьому сам шляхопровід був практично в аварійному стані. Було виконано багато невидимих ​​для ока робіт, щоб міст стояв ще довгі роки і витримував потік великовантажного транспорту. Вчора ми з мером Геннадієм Кернесом проінспектували, що і як там зроблено. Так, раніше звучала критика, що машини підскакують під час руху, але тоді був покладений тільки нижній шар асфальту. Сьогодні там покладений і верхній шар, тому таких стрибків уже немає. Проїзд мостом досить нормальний», - зазначив Ігор Терехов.

За його словами, на шляхопроводі залишилося закінчити деякі роботи, які не заважатимуть руху транспорту: встановити відбійники, провести оздоблення деяких елементів, продовжити монтаж ілюмінації тощо.