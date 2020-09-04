04.09.2020 15:19

День підприємця: у міській раді нагородили кращих підприємців (ФОТО)

Прийом з нагоди Дня підприємця пройшов сьогодні, 4 вересня 2020 року.



//city.kharkov.ua

З професійним святом присутніх привітала директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська, яка вручила кращим представникам сфери Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради, Подяки міського голови та Почесні грамоти Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку.

«Ви вкладаєте у справу душу, досвід, знання, створюєте нові робочі місця, справно сплачуєте податки, поповнюючи бюджет міста і країни. Займаєтесь соціальними і благодійними проєктами, модернізацією виробництва та іноваційними програмами. Без цілеспрямованості, сили, терпіння, без того, щоб бути готовим брати на себе відповідальність за інших, неможливо досягти високих результатів у бізнесі. Приємно бачити, що в цій залі зібрались найкращі представники підприємницької еліти, і я вам дуже дякую за те, що, незважаючи на непросту соціально-економічну ситуацію в нашій країні, ви продовжуєте реалізовувати свої плани. Розмаїття послуг, покращення умов життя, краса нашого міста – це все і ваша заслуга та ініціатива. Бажаю вам міцного здоров’я, добробуту вашим родинам, притоку прибутку і можливості досягти високих результатів», - сказала Вікторія Китайгородська.

Вона зазначила, що Харківська міська рада спільно з Молодіжною радою при Харківському міському голові багато роблять для розвитку малого і середнього бізнесу та працюють над реалізацією різних проєктів, серед яких - впровадження електронних сервісів, онлайн-консультації, менторська допомога, проведення майстер-класів, вебінарів, тренінгів, на яких кожен з підприємців може отримати корисний досвід, юридичну підтримку та дізнатися, як створити бізнес-план, систематизувати бізнес-процеси, про тонкощі фінансового менеджменту і маркетингу.

Також підприємців привітали в.о. начальника Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області Артем Єфремов, ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі, Почесний громадянин міста Харкова Олександр Черевко і президент Спілки підприємців Харківської області Сергій Порошин.

Сергій Порошин зазначив, що Спілка підприємців об'єднує близько 2 тис. представників малого і середнього бізнесу. «Дякую за роботу і внесок у розвиток міста і країни. Ви надаєте нові робочі місця для людей, які з різних причин втратили заробіток, але завдяки вам можуть відчувати себе комфортно. Бажаю вам підтримки з боку держави, інвестиційно привабливого клімату, менше перепон на шляху, удачі, щастя і успіхів у вашій справі», - сказав Сергій Порошин.

Зі списком нагороджених можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що День підприємця відзначається в Україні щорічно в першу неділю вересня. Професійне свято було встановлено Указом Президента України Леоніда Кучми, який він підписав 5 жовтня 1998 року.