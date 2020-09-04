04.09.2020 08:47

Правительственная Комиссия ТЭБ и ЧС поручила безотлагательно разработать меры по противодействию пожарам в Харьковской области

По поручению премьер-министра Украины на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября был рассмотрен вопрос ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Луганской и Харьковской областях, связанной с пожарами в природных экосистемах.



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По итогам заседания Харьковской облгосадминистрациии было поручено:

организовать всестороннее обеспечение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

в случае необходимости обеспечить выделение средств из резервного фонда областного бюджета для оказания помощи и компенсации за утраченное жилье;

обеспечить круглосуточную работу штаба и координацию мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

организовать мероприятия по обеспечению пострадавших продуктами питания, медицинскими средствами, выделение материальной помощи, компенсации за утраченное жилье и имущество;

в кратчайшие сроки провести обследование зданий, поврежденных огнем, и оформить необходимые документы для возмещения причиненных убытков;

отработать вопросы оказания помощи гражданам в восстановлении утраченного жилья.

Кроме того, Харьковская ОГА должны разработать комплекс дополнительных мер по противодействию пожарам в лесных массивах. А также в однодневный срок подготовить и подать Минэкономики, Минрегиона и ГСЧС все необходимые материалы-обоснования и расчеты для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Соответственно Минэкономики совместно с Минфином, Минрегионом, Минюстом и ГСЧС было поручено на основании представленных прогнозных расчетов главных распорядителей бюджетных средств подготовить и подать Кабинету Министров в установленном порядке для рассмотрения на следующем заседании правительства проект распоряжения КМУ о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для осуществление неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в том числе оказание материальной помощи населению.