Правительственная Комиссия ТЭБ и ЧС поручила безотлагательно разработать меры по противодействию пожарам в Харьковской области

По поручению премьер-министра Украины на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября был рассмотрен вопрос ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Луганской и Харьковской областях, связанной с пожарами в природных экосистемах.
По итогам заседания Харьковской облгосадминистрациии было поручено:
Кроме того, Харьковская ОГА должны разработать комплекс дополнительных мер по противодействию пожарам в лесных массивах. А также в однодневный срок подготовить и подать Минэкономики, Минрегиона и ГСЧС все необходимые материалы-обоснования и расчеты для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Соответственно Минэкономики совместно с Минфином, Минрегионом, Минюстом и ГСЧС было поручено на основании представленных прогнозных расчетов главных распорядителей бюджетных средств подготовить и подать Кабинету Министров в установленном порядке для рассмотрения на следующем заседании правительства проект распоряжения КМУ о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для осуществление неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в том числе оказание материальной помощи населению.
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