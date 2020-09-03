03.09.2020 12:34

Жителям Воробьевки, которые потеряли жилье, Аваков обещает выплатить до 300 000 гривен

Каждая семья, которая полностью потеряла жилье в результате пожара в Двуречанском районе, получит выплаты в сумме около 300 000 гривен, но только после заключения специальной комиссии, подтверждающей ущерб.



// suspilne.media

Об этом журналистам сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент Общественного с места событий.

"На данный момент времени 22 домовладения пострадали от огня в той или иной степени. 33 человека пострадали. Сегодня состоится заседание специальной комиссии, сейчас состоится онлайн-связь с премьер-министром и президентом, будет принято решение о выделении средств. Средства выделяться по тем стандартам, которые мы применяли в последнее время в таких случаях. Полностью сгоревшие домовладения будут получать примерно 300 000 гривен, а там будет специальная комиссия, которая будет оценивать", - сказал Аваков.

"Главное, что мы имеем списки людей, имеем количество домов, которые пострадали. Люди, по нашей информации, отказались от общежитий, но все равно мы всех людей будем контролировать, чтобы местные власти предоставили помощь каждому конкретному человеку", - сказала Министерка социальной политики Марина Лазебная.

Во время общения с чиновниками местные жители жаловались на то, что помощь пришла слишком поздно.

"У людей нет документов на дома, у людей сгорели документы, то, что они наживали годами, поэтому я хочу понять, как сегодня еще местная власть, которая должна заниматься людьми, как сегодня они планируют решать все вопросы", - сказала Лазебная.