03.09.2020 12:03

Министр Кабинета министров потребовал «побрить» Владимира Великого и Ярослава Мудрого на заседании правительства

Олег Немчинов объяснил, чем ему не нравятся старые гривневые купюры с изображением Владимира Великого и Ярослава Мудрого.



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- Для тех подписчиков которые спрашивали, "что не так" с бородами великих князей, - написал министр Кабинета министров в своем Телеграм-канале 3 сентября и опубликовал коллаж, на котором сравнены изображения Владимира Великого на купюрах номиналом одна гривна 1994 и 2004 годов. На первой у великого князя усы, а на второй отпущена аккуратная борода.

2 сентября украинской гривне исполнилось 24 года. На заседании правительства, которое прошло в этот день, Немчинов обратился к главе НБУ Кириллу Шевченко.

- Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому, вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах, - сказал Немчинов.

Шевченко ответил на это, что именно в день рождения гривны Национальный банк сообщил, что выводит из оборота купюры, на которых “упомянутые вами изображения”.

Они будут платежным средством до 23 октября. Имеются в виду купюры, которые были введены в оборот до 2003 года. В то же время, “борода” у Владимира Великого появилась в 2004-м.