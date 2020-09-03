Министр Кабинета министров потребовал «побрить» Владимира Великого и Ярослава Мудрого на заседании правительства

Олег Немчинов объяснил, чем ему не нравятся старые гривневые купюры с изображением Владимира Великого и Ярослава Мудрого.
- Для тех подписчиков которые спрашивали, "что не так" с бородами великих князей, - написал министр Кабинета министров в своем Телеграм-канале 3 сентября и опубликовал коллаж, на котором сравнены изображения Владимира Великого на купюрах номиналом одна гривна 1994 и 2004 годов. На первой у великого князя усы, а на второй отпущена аккуратная борода.
2 сентября украинской гривне исполнилось 24 года. На заседании правительства, которое прошло в этот день, Немчинов обратился к главе НБУ Кириллу Шевченко.
- Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому, вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах, - сказал Немчинов.
Шевченко ответил на это, что именно в день рождения гривны Национальный банк сообщил, что выводит из оборота купюры, на которых “упомянутые вами изображения”.
Они будут платежным средством до 23 октября. Имеются в виду купюры, которые были введены в оборот до 2003 года. В то же время, “борода” у Владимира Великого появилась в 2004-м.
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3 сентября 1752 - День которого не было в истории Великобритании и колоний: в связи с переходом на григорианский календарь плсде 2 сентября сразу наступило 14.
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