03.09.2020 10:45

Геннадий Кернес призвал земляков объединиться перед вызовами стихии

Через соцсети городской голова призвал всех харьковчан не остаться равнодушными к горю наших земляков.



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« Страшные пожары накрыли часть региона, в следствие чего пострадали многие наши земляки.

Я не могу остаться в стороне от людского горя. Выступаю с инициативой помочь не только тем жителям области, кто остался без жилья, но и всем тем, в чей дом пришла беда. Продукты, медикаменты, одежда и многое другое в ближайшее время будет направлено в пострадавшие от огня села.

Я призываю всех харьковчан не остаться равнодушными к горю наших земляков. Поможем все вместе пережить им эту беду и оправиться от последствий страшного огня.

Любить Харьков и Харьковщину - работать для людей!» - говорится в посте на телеграмм канале Геннадия Кернеса.