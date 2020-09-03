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03.09.2020  10:45   

Геннадий Кернес призвал земляков объединиться перед вызовами стихии

Через соцсети городской голова призвал всех харьковчан не остаться равнодушными к горю наших земляков.


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« Страшные пожары накрыли часть региона, в следствие чего пострадали многие наши земляки. 

Я не могу остаться в стороне от людского горя. Выступаю с инициативой помочь не только тем жителям области, кто остался без жилья, но и всем тем, в чей дом пришла беда. Продукты, медикаменты, одежда и многое другое в ближайшее время будет направлено в пострадавшие от огня села. 
 
Я призываю всех харьковчан не остаться равнодушными к горю наших земляков. Поможем все вместе пережить им эту беду и оправиться от последствий страшного огня. 
 
Любить Харьков и Харьковщину - работать для людей!» - говорится в посте на телеграмм канале Геннадия Кернеса.
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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