Геннадий Кернес призвал земляков объединиться перед вызовами стихии

Через соцсети городской голова призвал всех харьковчан не остаться равнодушными к горю наших земляков.
« Страшные пожары накрыли часть региона, в следствие чего пострадали многие наши земляки.
День будет полон искушений, которые под силу преодолеть не многим знакам Зодиака.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
3 сентября 1752 - День которого не было в истории Великобритании и колоний: в связи с переходом на григорианский календарь плсде 2 сентября сразу наступило 14.
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