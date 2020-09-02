02.09.2020 12:45

Зеленскому с высоты птичьего полета показали ремонт харьковкой трассы, который начали несколько лет назад (ФОТО)

Во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Владимир Зеленский осмотрел с вертолета ход реконструкции дорог государственного и местного значения в пресс-службе главы государства.



://president.gov.ua

По данным пресс-службы, в этом году на Харьковщине планируют отремонтировать 357 км автодорог общего пользования, в том числе 281 км дорог государственного значения, 76 км - местного значения.

По состоянию на 1 сентября обустроены 200 км верхнего слоя дорожного покрытия на дорогах государственного значения и 76 км - на дорогах местного значения.

В частности, завершаются ремонтные работы на участке трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский (от окружной вокруг Харькова до границы с Донецкой областью). Протяженность дороги в пределах Харьковской составляет 130 км, в 2020 году будет обновлено 85 км автодороги.

Также продолжаются работы на участке трассы Н-26 Чугуев - Меловое (от Чугуева до границы с Луганской областью). Общая протяженность дороги на Харьковщине составляет 108 км. В планах на 2020 год - обновить 68,4 км автодороги. С учетом ремонтов прошлых лет и текущего дорогу будет полностью восстановлено. Она является одной из главных транспортных артерий, соединяющей Харьковскую и Луганскую области.

"Важно, что эта дорога идет в Донбасс, там, где у нас временно неподконтрольные нам территории", - сказал Зеленский.

Также продолжается ремонт участка трассы Р-51 Мерефа - Лозовая - Павлоград (от Мерефы до границы с Днепропетровской областью). Протяженность автодороги в регионе - 132 км. В этом году устроено 60,7 км верхнего слоя покрытия из асфальтобетона.

На участке трассы Т-21-04 Харьков - Волчанск - контрольно-пропускной пункт "Чугуновка" планируется обновить 23,2 км дороги. Работы начинают в сентябре.

Также в Харьковской области предполагается восстановление 12 мостов, на четырех из которых уже начаты работы.