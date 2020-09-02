Главная Новости Власть Регистрация новых физлиц-предпринимателей поставлена на паузу - портал «Дія» не справляется
02.09.2020  11:55   

Регистрация новых физлиц-предпринимателей поставлена на паузу - портал «Дія» не справляется

Онлайн-сервис государственных услуг «Дія»» временно прекратил прием заявлений по регистрации физических лиц-предпринимателей.


://facebook.com

Об этом сообщается на Facebook-странице сервиса, передает «Закон и Бизнес» .

Прием заявлений приостановлен, чтобы «решить проблему значительного нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать более удобным и качественным».

Как отмечается в сообщении, прием заявлений начнется примерно за неделю «после доработки функционала нового ЕГР».

« Поданные ранее заявления обрабатываются, все данные сохранены », - говорится на странице. О восстановлении регистрации проинформируют через портал.

Как сообщал «ЗиБ», Единый государственный реестр через обновление программного обеспечения прекращал прием документов с 5 августа 2020 года. Обновлено программное обеспечение ЕГР было введено в промышленную эксплуатацию 11 августа 2020.

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  регистрация, флп, услуги, диджитализация
 
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