Регистрация новых физлиц-предпринимателей поставлена на паузу - портал «Дія» не справляется

Онлайн-сервис государственных услуг «Дія»» временно прекратил прием заявлений по регистрации физических лиц-предпринимателей.
Об этом сообщается на Facebook-странице сервиса, передает «Закон и Бизнес» .
Прием заявлений приостановлен, чтобы «решить проблему значительного нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать более удобным и качественным».
Как отмечается в сообщении, прием заявлений начнется примерно за неделю «после доработки функционала нового ЕГР».
« Поданные ранее заявления обрабатываются, все данные сохранены », - говорится на странице. О восстановлении регистрации проинформируют через портал.
Как сообщал «ЗиБ», Единый государственный реестр через обновление программного обеспечения прекращал прием документов с 5 августа 2020 года. Обновлено программное обеспечение ЕГР было введено в промышленную эксплуатацию 11 августа 2020.
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