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02.09.2020  08:45   

Сегодня в Харькове - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября находится в Харькове с официальным визитом.


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По предварительным данным, в программе - облет нескольких районов, где в рамках "Большого строительства" велся ремонт дорог, посещение учреждений образования в Песочине и Южном, встреча в гольф-клубе, где будет обсуждаться Стратегия развития Харьковской области.

Тэги:  празидент, харьков, ыизит, выборы
 
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