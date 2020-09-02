02.09.2020 08:45

Сегодня в Харькове - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября находится в Харькове с официальным визитом.



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По предварительным данным, в программе - облет нескольких районов, где в рамках "Большого строительства" велся ремонт дорог, посещение учреждений образования в Песочине и Южном, встреча в гольф-клубе, где будет обсуждаться Стратегия развития Харьковской области.