Сегодня в Харькове - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября находится в Харькове с официальным визитом.
По предварительным данным, в программе - облет нескольких районов, где в рамках "Большого строительства" велся ремонт дорог, посещение учреждений образования в Песочине и Южном, встреча в гольф-клубе, где будет обсуждаться Стратегия развития Харьковской области.
Близнецы, недоразумения в отношениях с окружающими не должны вас отвлекать от важных дел. Девы, ваши желания могут быстро осуществиться.
В Харькове ожидается очередной темпратурный рекорд и сохранится высокая пожароопаснось.
Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга.
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