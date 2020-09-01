У Харкові стартував прийом проєктів на бюджет участі

З 1 по 30 вересня у Харкові проводиться прийом проєктів за програмою «Громадський бюджет 2021».
Нагадаємо, громадський бюджет, або бюджет участі, - це частина бюджету міста, яку харків'яни можуть спрямувати на вирішення будь-яких комунальних проблем або на реалізацію будь-якої ідеї. Переможців обирають шляхом голосування на онлайн-платформі, у будь-якому з центрів надання адміністративних послуг, а також за допомогою Bank ID або терміналів «ПриватБанку».
Умовою для подачі проєкту є те, щоб він не перетинався з міськими цільовими програмами і був спрямований на інноваційні рішення. Подавати проєкти можуть як фізичні особи, так і громадські організації.
На один проєкт виділяється від 50 тис. до 1,5 млн грн, а загальний обсяг програми на рік - 50 млн грн. Ці кошти харків'яни і громадські організації можуть отримати на реалізацію проєктів за такими напрямками:
- транспортна інфраструктура;
- енергоефективність;
- туризм;
- соціальна і гендерна політика;
- молодіжна, дитяча і спортивна інфраструктура;
- популяризація здорового способу життя;
- цифровізація.
Загалом за два роки існування програми було подано 566 проєктів, з яких 119 стали переможцями, 57 - вже реалізовані (на загальну суму понад 22 млн грн). Ще 39 проєктів перебувають на етапі реалізації.
Подати проєкт можна на сайті «Портал харків'янина», у розділі «Ініціативи», або особисто за адресою: пл. Конституції, 7, 5-й поверх, каб. 90 (приймальня Департаменту бюджету і фінансів).
Форма проєкту доступна за посиланням: http://surl.li/fbaz.
Для ознайомлення з проєктом створена інтернет-платформа: http://gb.kharkiv.tilda.ws/.
Положення про громадський бюджет міста Харкова - https://bit.ly/2EzhS3j.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
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