Главная Новости Власть Депутаты ВР требуют от правительства немедленно закончить с переименованием местных администраций на Харьковщине
01.09.2020  11:55   

Депутаты ВР требуют от правительства немедленно закончить с переименованием местных администраций на Харьковщине

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроект №3975 о переименовании местных государственных администраций в связи с ликвидацией и созданием новых районов.


://izvestia.kharkov.ua/

 Соответствующее решение было принято на заседании комитета 1 сентября.

"Прошу поддержать. За 16, воздержались 0, решение принято", - подчеркнул глава комитета Андрей Клочко.

Законопроект №3975 предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно образования и ликвидации районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов. Предлагается обязать правительство урегулировать вопрос наименования и переименования местных государственных администраций правительством.

Так, законопроект обязывает правительство:

1) в течение двух месяцев с момента вступления в силу настоящего Закона обеспечить принятие акта о порядке осуществления мероприятий, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией местных государственных администраций с определением критериев распределения в порядке правопреемства прав и обязанностей юридических лиц, которые прекращаются в результате ликвидации или реорганизации;

2) в течение шести месяцев с момента вступления в силу настоящего Закона обеспечить осуществление реорганизации и непрерывность деятельности районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Напомним, ВРУ приняла в целом проект постановления о ликвидации и образования районов , внесенную Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР. Так, из 409 существующих районов создали 136.

В рамках реформы децентрализации количество районов в Харьковской области сократят до семи. Такое решение было принято 12 июня на внеочередном заседании Кабинета министров.

Также утверждено создание в Харьковской области 56 объединенных территориальных громад.

Оставили такие вмето рекомендцемых 4-х такие 7  районов:

  • Харьковский;
  • Красноградский;
  • Чугуевский;
  • Лозовской;
  • Люботинский;
  • Изюмский;
  • Купянский.
Источник:   УНН
 Тэги:  власть, районы, переименование, декомунизация
 
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