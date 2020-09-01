Депутаты ВР требуют от правительства немедленно закончить с переименованием местных администраций на Харьковщине

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроект №3975 о переименовании местных государственных администраций в связи с ликвидацией и созданием новых районов.
Соответствующее решение было принято на заседании комитета 1 сентября.
"Прошу поддержать. За 16, воздержались 0, решение принято", - подчеркнул глава комитета Андрей Клочко.
Законопроект №3975 предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно образования и ликвидации районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов. Предлагается обязать правительство урегулировать вопрос наименования и переименования местных государственных администраций правительством.
Так, законопроект обязывает правительство:
1) в течение двух месяцев с момента вступления в силу настоящего Закона обеспечить принятие акта о порядке осуществления мероприятий, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией местных государственных администраций с определением критериев распределения в порядке правопреемства прав и обязанностей юридических лиц, которые прекращаются в результате ликвидации или реорганизации;
2) в течение шести месяцев с момента вступления в силу настоящего Закона обеспечить осуществление реорганизации и непрерывность деятельности районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов.
Напомним, ВРУ приняла в целом проект постановления о ликвидации и образования районов , внесенную Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР. Так, из 409 существующих районов создали 136.
В рамках реформы децентрализации количество районов в Харьковской области сократят до семи. Такое решение было принято 12 июня на внеочередном заседании Кабинета министров.
Также утверждено создание в Харьковской области 56 объединенных территориальных громад.
Оставили такие вмето рекомендцемых 4-х такие 7 районов:
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