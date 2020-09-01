Зеленский с двухдневной поездкой прибудет в Харьков

Программа визита президента уточняется. По предварительным данным, в ней - посещение объектов "Большой стройки" и встреча с бизнесменами.
Информацию об этом ряду СМИ подтвердили информированные источники в Харьковской ОГА и системе правоохранительных органов региона.
По сведениям собеседников агентства, Зеленский прибудет в Харьков сегодня, 1 сентября, вечером. На завтра, 2 сентября, на целый день запланирована насыщенная программа рабочих поездок и встреч главы государства.
В частности, Зеленский на авиатранспорте сделает облет мест реконструкции дорог государственного и местного значения в Харьковской области. После этого президент осмотрит объекты дошкольного и школьного образования в Южном и поселке Песочин под Харьковом.
Напомним, первый заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Татьяна Егорова-Луценко заявляла, что президента планируют повезти в Померки на замороженную стройплощадку будущего Областного центра онкологии: «Если к нам приедет гарант, мы попросим, чтобы он посетил, приобщился и помог. Потому что это основной важный проект, запланированный на ближайшее время».
Согласно предварительной программе, после этого Зеленский должен посетить государственное предприятие "ФЭД", осмотреть библиотеку имени Ярослава Мудрого и музей Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, после чего провести встречу с бизнес-кругами региона.
В программе возможны изменения, отметили источники.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
влажность:
давление:
ветер: