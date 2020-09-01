01.09.2020 11:02

Зеленский с двухдневной поездкой прибудет в Харьков

Программа визита президента уточняется. По предварительным данным, в ней - посещение объектов "Большой стройки" и встреча с бизнесменами.



://facebook.com

Информацию об этом ряду СМИ подтвердили информированные источники в Харьковской ОГА и системе правоохранительных органов региона.

По сведениям собеседников агентства, Зеленский прибудет в Харьков сегодня, 1 сентября, вечером. На завтра, 2 сентября, на целый день запланирована насыщенная программа рабочих поездок и встреч главы государства.

В частности, Зеленский на авиатранспорте сделает облет мест реконструкции дорог государственного и местного значения в Харьковской области. После этого президент осмотрит объекты дошкольного и школьного образования в Южном и поселке Песочин под Харьковом.

Напомним, первый заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Татьяна Егорова-Луценко заявляла, что президента планируют повезти в Померки на замороженную стройплощадку будущего Областного центра онкологии: «Если к нам приедет гарант, мы попросим, чтобы он посетил, приобщился и помог. Потому что это основной важный проект, запланированный на ближайшее время».

Согласно предварительной программе, после этого Зеленский должен посетить государственное предприятие "ФЭД", осмотреть библиотеку имени Ярослава Мудрого и музей Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, после чего провести встречу с бизнес-кругами региона.

В программе возможны изменения, отметили источники.