01.09.2020 08:30

Городской голова Харькова поздравил школьников, студентов и предподавателей с 1 сентября

Геннадий Кернес через свой телеграмм канал обратился к юному поколению харьковчан с пожеланиями и дружескими наставлениями.



://city.kharkov.ua

«Сегодня 1 сентября. Поздравляю школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года!

Слава Богу, он стартует вживую, потому что, при всех плюсах «дистанционки», образование и воспитание многое теряют без среды, атмосферы, личного контакта.

Думаю, сейчас наша общая задача - принять, надеюсь, временные условия пандемии, соблюдать все меры безопасности, ответственно и спокойно. И жизнь пойдет своим чередом.

Я очень люблю эти дни, когда Харьков заполняют студенты. Вы - кровь этого города, юная, бурная. С тех пор, как вы разъехались в начале года, в городе много сделано, Сад Шевченко, Саржин Яр и сквер между университетскими корпусами на площади Свободы сегодня заживут по-настоящему! Добро пожаловать домой, ребята.

Желаю всем участникам образовательного процесса сил и вдохновения. Первоклассникам - смелости, тем, кто заканчивает школу - «оторваться перед прыжком». Здоровья, вдохновения, хороших результатов.

Пусть в это солнечное утро первыми звонками и «Гуадеамусом» начнется хороший год » - подчеркивается в поздравлении мэра Харькова на его телегамм канале