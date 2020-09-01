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01.09.2020  08:30   

Городской голова Харькова поздравил школьников, студентов и предподавателей с 1 сентября

Геннадий Кернес через свой телеграмм канал обратился к юному поколению харьковчан с пожеланиями и дружескими наставлениями.


://city.kharkov.ua

«Сегодня 1 сентября. Поздравляю школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года! 

 
Слава Богу, он стартует вживую, потому что, при всех плюсах «дистанционки», образование и воспитание многое теряют без среды, атмосферы, личного контакта.
 
Думаю, сейчас наша общая задача -  принять, надеюсь, временные условия пандемии, соблюдать все меры безопасности, ответственно и спокойно. И жизнь пойдет своим чередом. 
 
Я очень люблю эти дни, когда Харьков заполняют студенты. Вы - кровь этого города, юная, бурная. С тех пор, как вы разъехались в начале года, в городе много сделано, Сад Шевченко, Саржин Яр и сквер между университетскими корпусами на площади Свободы сегодня заживут по-настоящему! Добро пожаловать домой, ребята. 
 
Желаю всем участникам образовательного процесса сил и вдохновения. Первоклассникам - смелости, тем, кто заканчивает школу - «оторваться перед прыжком». Здоровья, вдохновения, хороших результатов. 
Пусть в это солнечное утро первыми звонками и «Гуадеамусом» начнется хороший год » - подчеркивается в поздравлении мэра Харькова на его телегамм канале
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, харьков, карантин, горсовет, поздравление, школьники, стабильность
 
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