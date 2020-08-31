31.08.2020 14:38

Ігор Терехов взяв участь у обговоренні роботи шкіл в умовах карантину (ФОТО)

Міська педагогічна рада, присвячена підсумкам розвитку освіти у місті Харкові у минулому навчальному році та пріоритетним завданням на наступний, відбулася сьогодні, 31 серпня, у Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



//city.kharkov.ua

Міська педагогічна рада, присвячена підсумкам розвитку освіти у місті Харкові у минулому навчальному році та пріоритетним завданням на наступний, відбулася сьогодні, 31 серпня 2020 року, у Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Однією з головних тем обговорення стали особливості освітнього процесу в умовах карантинних обмежень. Як зазначив перший віце-мер Харкова Ігор Терехов, вчителі загалом упоралися з цим викликом.

«Це був складний час, але ми його з честю пережили і продовжуємо це робити. Загальна успішність школярів і результати зовнішнього незалежного оцінювання знань продемонстрували, що наші вчителі впоралися з покладеними на них завданнями. Незважаючи на всі об'єктивні складнощі, харківські випускники показали максимальний результат у 200 балів. Як відомо, мер Геннадій Кернес ініціював заохочення таких школярів», - підкреслив Ігор Терехов.

Також перший віце-мер нагадав, що міська влада приділяє велику увагу питанням безпеки і розвитку інфраструктури навчальних закладів.

«Місто повністю взяло на себе забезпечення фізичної охорони у школах. Крім того, у 142 школах та 43 дитсадках встановлені камери відеоспостереження, третина всіх навчальних закладів обладнана автоматичною системою пожежної сигналізації. За останні роки ми реконструювали 110 шкільних стадіонів, встановили 21 міні-стадіон у дитсадках, і вся ця робота буде продовжена», - зазначив Ігор Терехов.

У свою чергу директор Департаменту освіти Ольга Деменко повідомила, що з 1 вересня школи міста Харкова почнуть працювати у звичайному режимі, але, з огляду на карантинні обмеження, оперативно реагуватимуть на можливу зміну ситуації. За її словами, завтра 136 тис. школярів підуть до 186 комунальних і 22 приватних шкіл, а 46 тис. вихованців - до 225 закладів дошкільної освіти.

«Цього року починає працювати дитсадок №333 в Індустріальному районі і 10 груп у діючих дитсадках. Загалом за десять останніх років було створено 11 тис. нових місць для дітей», - повідомила директор департаменту.

Також, за її словами, 1 вересня стартує перший етап міського проєкту «Онлайн-школа», в якому візьмуть участь 27 найбільших шкіл Харкова.

Під час педагогічної ради представники вищої школи і гімназій були відзначені Почесними грамотами Харківської міської ради, а педагогічні колективи та вчителі міста - Подяками міського голови.

Нагадаємо, що харківські школи готуються до прийому дітей в умовах карантину.