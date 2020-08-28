28.08.2020 17:11

Геннадий Кернес - о новых админуслугах для автомобилистов

Замена удостоверения водителя, регистрация авто и другие сервисы появились в админцентрах



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова разместил пост на своем Телеграмм-канале.

"Я обещал сообщить, когда в админцентрах заработают новые городские услуги, а именно - замена удостоверения водителя (при утере, порче или смене фамилии) и регистрация автомобиля (нового или при изменении данных).

Два дня работы показали – это будут одни из самых востребованных услуг.

Подача документов – за раз и в «одно окно». Машину можно зарегистрировать в течение 1 рабочего дня, обменять «права» - официально за 5 дней, но на практике быстрее, как только приходит сообщение на мобильный, можно идти забирать.

Эти услуги оказывают Региональный центр на Салтовке, Центральный на Гимназической набережной, а также Московский, Шевченковский и Немышлянский центры, расположенные в администрациях районов. Обращаться можно в любой, куда вам ближе. И нужна предварительная запись, для сохранения санитарной безопасности.

Любить Харьков – работать для людей"