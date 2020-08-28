28.08.2020 10:01

Близько 200 міст України переймали досвід у Харкова щодо розвитку цифрової трансформації

У Харкові ініціювали першу онлайн-платформу для комунікації міст.



://unian.ua

Організаторами заходу стала комунальна установа “Офіс реформ Харкова”, у партнерстві з Асоціацією міст України.

У Харкові відбулася перша онлайн-презентація, в якій взяли участь близько 200 населених пунктів України. Темою першого заходу стала “Цифрова трансформація міста: планування, побудова та дія”.

Платформа була реалізована в форматі відеотрансляції.

Чому було обрано саме такий напрямок, прокоментував сам міський голова Геннадій Кернес: “Цифровізація – один з пріоритетів розвитку Харкова. Саме в нашому місті був створений перший і поки що єдиний в Україні Департамент цифрової трансформації та призначений мій профільний заступник”.

Ми поцікавилися, що є пріоритетом цифровізації у заступника Кернеса: “Харків сьогодні на шляху трансформації в цифрове місто. Де місто – для людей, де комунікація державних органів з мешканцями максимально проста та ефективна, де сервіс комфортний, зручний, доступний, цілодобовий, в одному місці. Все місто в Вашому смартфоні”, – зазначив Олег Дробот, заступник міського голови з питань цифрової трансформації.

Проєктом платформи обміну досвідом зайнялась інноваційна комунальна установа “Офіс реформ Харкова”.Ця команда займається тим, що впроваджує інструменти для реалізації проєктів, допомагає створити клієнтоорієнтований продукт для мешканців. “Ми не бачимо іншого способу для розвитку України та нашого міста, крім об'єднання знань і зусиль, побудову горизонтальних зв'язків через процес обміну досвідом між містами. Кожне місто має свою історію перемог і невдач, ми пропонуємо навчатися на чужих помилках кращим практикам. І дуже круто бачити попит на це у сотень наших колег з маленьких селищ та міст-мільйонників!”, – розповідає CEO “Офісу реформ Харкова” Михайло Лазарєв.

Для чого потрібна цифрова трансформація містам? Для мешканців цей процес робить міські сервіси зручними та зрозумілими, звільняє час на спілкування з близькими та забирає зайві приводи для занепокоєння. Місту діджиталізація економить та оптимізує бюджет, дозволяє попереджати та миттєво розв'язувати проблеми, робить місто відкритим та привабливим для інвестицій. А бізнесу – дає можливість швидко й просто започаткувати та вести власну справу, робить послуги відкритими для кожного, стимулює розвиток середовища, відкритого для ідей та пропозицій.

Подивитись запис трансляції та дізнатись більше про захід може кожен охочий за посиланням: ​ https://reformkharkiv.com/city4city

