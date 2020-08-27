27.08.2020 11:25

Геннадий Кернес прокомментировал судебную тяжбу по поводу дороги на Барабашово

Массовый вброс фейковых сообщений вынудил городского голову Харькова выступить с отдельным обращением по поводу судебных разбирательств вокруг строительства дороги.



://t.me

«Вчера вечером (25 августа прим.ред.) некоторые паблики стали распространять фейковую информацию о том, что Харьковский горсовет якобы проиграл в Верховном суде Украины концерну «АВЭК». И якобы в связи с этим «проигрышем» дорога через рынок «Барабашово» не может быть построена.

В этом сообщении все ложь.

Во-первых, Верховный суд Украины отправил дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. То есть – в Верховном суде Украины никто не выиграл, и никто не проиграл.