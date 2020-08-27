Главная Новости Власть Геннадий Кернес прокомментировал судебную тяжбу по поводу дороги на Барабашово
27.08.2020  11:25   

Геннадий Кернес прокомментировал судебную тяжбу по поводу дороги на Барабашово

Массовый вброс фейковых сообщений вынудил городского голову Харькова выступить с отдельным обращением по поводу судебных разбирательств вокруг строительства дороги.


://t.me

«Вчера вечером (25 августа прим.ред.) некоторые паблики стали распространять фейковую информацию о том, что Харьковский горсовет якобы проиграл в Верховном суде Украины концерну «АВЭК». И якобы в связи с этим «проигрышем» дорога через рынок «Барабашово» не может быть построена. 

В этом сообщении все ложь. 
 
Во-первых, Верховный суд Украины отправил дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. То есть – в Верховном суде Украины никто не выиграл, и никто не проиграл. 
 
Второе. Дорога от Салтовки в центр как строилась, так и будет строиться. Она необходима Харькову и предусмотрена всеми Генеральными планами города. Никаких законных оснований для прекращения строительства нет и быть не может. К тому же в решении Верховного суда Украины о повторном рассмотрении жалобы концерна «АВЭК» в суде первой инстанции о строительстве или запрете строительства дороги нет ни слова » - говорится в сообщении мэра Харькова на его телеграмм канале.
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  суд, кернес, авэк, дорога, харьков, барабашово
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.08 Криминал и происшествия В Харькове судьи отказались рассматривать жалобу по делу против наркологов, которые не установили состояние Зайцевой 27.08 Криминал и происшествия Малолетки открыли криминальный стаж пьяной дракой и грабежом мобильника у собутыльника 25.08 Криминал и происшествия Разбой, убийство и сопротивление правоохранителям: криминальный дуэт призвали отвечать перед законом
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 