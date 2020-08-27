Геннадий Кернес прокомментировал судебную тяжбу по поводу дороги на Барабашово

Массовый вброс фейковых сообщений вынудил городского голову Харькова выступить с отдельным обращением по поводу судебных разбирательств вокруг строительства дороги.
«Вчера вечером (25 августа прим.ред.) некоторые паблики стали распространять фейковую информацию о том, что Харьковский горсовет якобы проиграл в Верховном суде Украины концерну «АВЭК». И якобы в связи с этим «проигрышем» дорога через рынок «Барабашово» не может быть построена.
День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
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