На Харьковщине сократилась выдача загранпаспортов

В августе в Харьковской области выдали биометрических загранпаспортов почти на 39% меньше, чем в течение аналогичного месяца прошлого года.
Как сообщил пресс-секретарь ГУ Государственной миграционной службы в Харьковской области Гага Кикнадзе, если в августе 2019 года было принято 14883 заявки и выдано 17496 загранпаспортов, то в текущем месяце зарегистрировано 9324 заявки и выдано 10760 экземпляров.
Ранее в одном из Telegram-каналов опубликовали видео из помещения паспортного сервиса на улице Сумской, 10. Автор заявил, что люди массово оформляют биометрические загранпаспорта.
Гага Кикнадзе прокомментировал, что повышенного спроса нет, а в электронных очередях есть свободные места.
“Ажиотажа нет, никакого увеличения нет, очередей нет, места в электронной очереди свободны, график работы не менялся”, – сообщил он.
Также он добавил, что во всех отделениях по-прежнему действуют меры профилактики: вход разрешен только в масках, а внутри необходимо обрабатывать руки антисептиком.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
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