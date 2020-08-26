26.08.2020 14:15

На Харьковщине сократилась выдача загранпаспортов

В августе в Харьковской области выдали биометрических загранпаспортов почти на 39% меньше, чем в течение аналогичного месяца прошлого года.



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Как сообщил пресс-секретарь ГУ Государственной миграционной службы в Харьковской области Гага Кикнадзе, если в августе 2019 года было принято 14883 заявки и выдано 17496 загранпаспортов, то в текущем месяце зарегистрировано 9324 заявки и выдано 10760 экземпляров.

Ранее в одном из Telegram-каналов опубликовали видео из помещения паспортного сервиса на улице Сумской, 10. Автор заявил, что люди массово оформляют биометрические загранпаспорта.

Гага Кикнадзе прокомментировал, что повышенного спроса нет, а в электронных очередях есть свободные места.

“Ажиотажа нет, никакого увеличения нет, очередей нет, места в электронной очереди свободны, график работы не менялся”, – сообщил он.

Также он добавил, что во всех отделениях по-прежнему действуют меры профилактики: вход разрешен только в масках, а внутри необходимо обрабатывать руки антисептиком.