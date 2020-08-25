Геннадий Кернес - о презентации главного IT-продукта Харькова

Гороскоп на 25 августа. Овнам помогут единомышленники, Скорпионам - быстрота реакции 25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 25 августа Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.