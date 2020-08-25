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25.08.2020  17:12   

Геннадий Кернес - о презентации главного IT-продукта Харькова

Бета-тест городского приложения «Мій Харків» подошел к концу.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил  пост на своем Телеграмм-канале.
 
"Бета-тест городского приложения «Мій Харків» подошел к концу. Хочу сказать спасибо всем, кто уделил время и дал свою обратную связь.
 
Мы собрали отзывы, учли предложения.
 
И уже 3 сентября проведём онлайн-презентацию главного IT-продукта Харькова. Присоединиться может каждый желающий, зарегистрировавшись по ссылке http://mykharkiv.kh.ua 
 
Становитесь частью истории родного города".
 
Тэги:  кернес, главный it-продукт, харьков
 
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