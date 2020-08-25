В Харькове стало известно имя еще одного кандидата в мэры

Кандидатом в харьковские градоначальники от всеукраинского объединения «Свобода» стал адвокат Андрей Коломийцев.
О своем решении баллотироваться юрист объявил в День Независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.
Официально его статус будет утвержден после партийной конференции и регистрации в избирательной комиссии. Кандидат в мэры также назвал основные приоритеты своей работы в случае избрания.
Напомним, ранее о своем выдвижении сообщили четверо кандидатов: действующий мэр Геннадий Кернес, нардеп от "ОПЗЖ" Александр Фельдман, представитель "Демократической Сокиры" Никита Соловьев и депутат горсовета Игорь Черняк.
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.
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