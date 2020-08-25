25.08.2020 10:10

В Харькове стало известно имя еще одного кандидата в мэры

Кандидатом в харьковские градоначальники от всеукраинского объединения «Свобода» стал адвокат Андрей Коломийцев.



Фото: kharkiv.svoboda.org.ua

О своем решении баллотироваться юрист объявил в День Независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Официально его статус будет утвержден после партийной конференции и регистрации в избирательной комиссии. Кандидат в мэры также назвал основные приоритеты своей работы в случае избрания.

Напомним, ранее о своем выдвижении сообщили четверо кандидатов: действующий мэр Геннадий Кернес, нардеп от "ОПЗЖ" Александр Фельдман, представитель "Демократической Сокиры" Никита Соловьев и депутат горсовета Игорь Черняк.