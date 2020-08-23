Главная Новости Власть Іноземні дипломати посадили дерево дружби у парку імені Горького (ФОТО)
23.08.2020  16:24   

Іноземні дипломати посадили дерево дружби у парку імені Горького (ФОТО)

У Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького посадили дерево дружби з нагоди Дня міста Харкова.


://city.kharkov.ua

22 серпня, учасники міжнародної конференції «Роль дипломатичних представництв в активізації міжнародного співробітництва після пандемії: шляхи та перспективи» висадили кулястий клен на Алеї дружби.

Як зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін, така традиція дотримується у багатьох країнах.

«У Словаччині теж так роблять. Це символічне дійство, але воно необхідне для поліпшення співпраці, взаєморозуміння, щоб люди пізнавали один одного. Така традиція є в усьому світі. Комусь це здасться безглуздим, але дерево - це те, що залишиться і після нас. Це хороший позитивний символ того, що різні нації хочуть співпраці, дружніх відносин», - зазначив посол.

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  парк, дерево, харьков, дипломаты, посол
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.08 Общество Один зі скверів Харкова назвали на честь митрополита Никодима 22.07 Строительство В Харькове реконструируют три большие зоны отдыха (ФОТО)   18.06 ЖКХ В Харькове станет на один современный реконструированный парк больше (ФОТО)  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 