23.08.2020 16:24

Іноземні дипломати посадили дерево дружби у парку імені Горького (ФОТО)

У Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького посадили дерево дружби з нагоди Дня міста Харкова.



://city.kharkov.ua

22 серпня, учасники міжнародної конференції «Роль дипломатичних представництв в активізації міжнародного співробітництва після пандемії: шляхи та перспективи» висадили кулястий клен на Алеї дружби.



Як зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін, така традиція дотримується у багатьох країнах.



«У Словаччині теж так роблять. Це символічне дійство, але воно необхідне для поліпшення співпраці, взаєморозуміння, щоб люди пізнавали один одного. Така традиція є в усьому світі. Комусь це здасться безглуздим, але дерево - це те, що залишиться і після нас. Це хороший позитивний символ того, що різні нації хочуть співпраці, дружніх відносин», - зазначив посол.