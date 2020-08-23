Іноземні дипломати посадили дерево дружби у парку імені Горького (ФОТО)

У Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького посадили дерево дружби з нагоди Дня міста Харкова.
22 серпня, учасники міжнародної конференції «Роль дипломатичних представництв в активізації міжнародного співробітництва після пандемії: шляхи та перспективи» висадили кулястий клен на Алеї дружби.
Як зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін, така традиція дотримується у багатьох країнах.
«У Словаччині теж так роблять. Це символічне дійство, але воно необхідне для поліпшення співпраці, взаєморозуміння, щоб люди пізнавали один одного. Така традиція є в усьому світі. Комусь це здасться безглуздим, але дерево - це те, що залишиться і після нас. Це хороший позитивний символ того, що різні нації хочуть співпраці, дружніх відносин», - зазначив посол.
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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