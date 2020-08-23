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23.08.2020  13:55   

У Харкові обрали президента дипломатичного клубу

Президентом Харківського дипломатичного клубу обрали Почесного консула Казахстану в Харкові Еміна Наджафлі.


://city.kharkov.ua

Його кандидатуру на цю посаду одноголосно підтримали усі учасники міжнародної конференції «Роль дипломатичних представництв в активізації міжнародного співробітництва після пандемії: шляхи та перспективи», яка відбулася сьогодні, 22 серпня, у готелі «Kharkiv Palace Hotel».

Як зазначив директор Департаменту міжнародного співробітництва Віктор Рудь, посада президента дипломатичного клубу деякий час була вакантною.

«Настільки серйозне об'єднання дипломатичних представництв не може бути без лідера. Активний, молодий, людина слова, яка хоче зробити серйозні кроки у дипломатії, - Емін Наджафлі. Його кандидатуру підтримали усі», - зазначив Віктор Рудь.

Нагадаємо, раніше президентом Харківського дипломатичного клубу був Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Януш Яблонський, який закінчив свою роботу у Харкові.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дипломат, президент, харьков, клуб
 
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