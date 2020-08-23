Главная Новости Власть Геннадій Кернес: Спасибі вам, герої, за ваш подвиг, за наше місто! (ФОТО)
23.08.2020  13:15   

Геннадій Кернес: Спасибі вам, герої, за ваш подвиг, за наше місто! (ФОТО)

На честь Дня визволення міста Харкова на Меморіалі Слави поклали квіти.


://city.kharkov.ua

Сьогодні, 23 серпня, на Меморіалі Слави у Лісопарку проходять пам'ятні заходи, присвячені 77-річчю визволення Харкова від нацистських загарбників.

Вранці до братських поховань та пам'ятника Батьківщині-матері прийшли ветерани, керівники міста та області, депутати Верховної Ради та місцевих рад, військові, представники громадських організацій та духовенства. Вони поклали квіти і вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні.

Як зазначив після покладання Харківський міський голова Геннадій Кернес, День визволення міста він нацистських загарбників - це свято, яке живе у серці кожного харків'янина.

«Ми щороку святкуємо День міста і День звільнення від нацистських загарбників. Це час, коли ми розповідаємо нашим дітям і онукам про подвиги наших батьків і дідів. На жаль, з кожним роком ветеранів стає все менше. Але Харків - це місто військової слави, і ми повинні увічнити пам'ять про тих, хто не повернувся з війни, і про тих, хто ще з нами. Спасибі вам, герої, за ваш подвиг, за наше місто!» - сказав Геннадій Кернес.

Під час виконання державного гімну військовослужбовці Харківського гарнізону дали військовий салют на честь захисників Харкова.

Пізніше у каплиці ікони Божої Матері «Стягнення загиблих» пройшла поминальна служба.

 

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, кернес, цветы, харьков, мемориал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Власть Делегації з різних країн привітали Харків із Днем міста (ФОТО) 23.08 Власть Геннадій Кернес вітає харків'ян з Днем міста 23.08 Общество Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем города и с Днем освобождения от нацистов во Второй мировой войне.
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 