Геннадій Кернес: Спасибі вам, герої, за ваш подвиг, за наше місто! (ФОТО)

На честь Дня визволення міста Харкова на Меморіалі Слави поклали квіти.
Сьогодні, 23 серпня, на Меморіалі Слави у Лісопарку проходять пам'ятні заходи, присвячені 77-річчю визволення Харкова від нацистських загарбників.
Вранці до братських поховань та пам'ятника Батьківщині-матері прийшли ветерани, керівники міста та області, депутати Верховної Ради та місцевих рад, військові, представники громадських організацій та духовенства. Вони поклали квіти і вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні.
Як зазначив після покладання Харківський міський голова Геннадій Кернес, День визволення міста він нацистських загарбників - це свято, яке живе у серці кожного харків'янина.
«Ми щороку святкуємо День міста і День звільнення від нацистських загарбників. Це час, коли ми розповідаємо нашим дітям і онукам про подвиги наших батьків і дідів. На жаль, з кожним роком ветеранів стає все менше. Але Харків - це місто військової слави, і ми повинні увічнити пам'ять про тих, хто не повернувся з війни, і про тих, хто ще з нами. Спасибі вам, герої, за ваш подвиг, за наше місто!» - сказав Геннадій Кернес.
Під час виконання державного гімну військовослужбовці Харківського гарнізону дали військовий салют на честь захисників Харкова.
Пізніше у каплиці ікони Божої Матері «Стягнення загиблих» пройшла поминальна служба.
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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