23.08.2020 13:15

Геннадій Кернес: Спасибі вам, герої, за ваш подвиг, за наше місто! (ФОТО)

На честь Дня визволення міста Харкова на Меморіалі Слави поклали квіти.



://city.kharkov.ua

Сьогодні, 23 серпня, на Меморіалі Слави у Лісопарку проходять пам'ятні заходи, присвячені 77-річчю визволення Харкова від нацистських загарбників.



Вранці до братських поховань та пам'ятника Батьківщині-матері прийшли ветерани, керівники міста та області, депутати Верховної Ради та місцевих рад, військові, представники громадських організацій та духовенства. Вони поклали квіти і вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні.



Як зазначив після покладання Харківський міський голова Геннадій Кернес, День визволення міста він нацистських загарбників - це свято, яке живе у серці кожного харків'янина.



«Ми щороку святкуємо День міста і День звільнення від нацистських загарбників. Це час, коли ми розповідаємо нашим дітям і онукам про подвиги наших батьків і дідів. На жаль, з кожним роком ветеранів стає все менше. Але Харків - це місто військової слави, і ми повинні увічнити пам'ять про тих, хто не повернувся з війни, і про тих, хто ще з нами. Спасибі вам, герої, за ваш подвиг, за наше місто!» - сказав Геннадій Кернес.



Під час виконання державного гімну військовослужбовці Харківського гарнізону дали військовий салют на честь захисників Харкова.



Пізніше у каплиці ікони Божої Матері «Стягнення загиблих» пройшла поминальна служба.