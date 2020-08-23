Геннадій Кернес вітає харків'ян з Днем міста

Вітання Харківського міського голови Геннадія Кернеса з 77-ою річницею визволення Харкова від нацистських загарбників і Днем міста
Дорогі харків'яни!
Харків відзначає 77-річчя визволення від нацизму у Другій світовій війні. Я щиро вітаю ветеранів та всіх жителів міста зі святом, значення і важливість якого не зміниться ніколи - в серпневі дні 1943 року Червона Армія повернула мир і життя на нашу, харківську землю.
Мільйони життів віддані за Перемогу, і Харків заплатив за неї високу ціну. Подвиг визволителів заслуговує вічної слави і подяки, і наш обов'язок - зробити все, щоб живі ветерани відчули це. Увага і підтримка сім'ї, допомога влади, підвищення якості життя, проста небайдужість до будь-якої заслуженої і просто літньої людини - все це в наших силах, так кожен, по можливості, може сказати спасибі за мирне небо над головою.
Я бажаю всім жителям міста міцного здоров'я і радості життя. Добра і благополуччя вашим родинам, впевненості в завтрашньому дні і простого людського щастя.
З повагою, Харківський міський голова Геннадій Кернес
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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