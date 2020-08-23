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23.08.2020  12:34   

Геннадій Кернес вітає харків'ян з Днем міста

Вітання Харківського міського голови Геннадія Кернеса з 77-ою річницею визволення Харкова від нацистських загарбників і Днем міста


://city.kharkov.ua

Дорогі харків'яни!

Харків відзначає 77-річчя визволення від нацизму у Другій світовій війні. Я щиро вітаю ветеранів та всіх жителів міста зі святом, значення і важливість якого не зміниться ніколи - в серпневі дні 1943 року Червона Армія повернула мир і життя на нашу, харківську землю.

Мільйони життів віддані за Перемогу, і Харків заплатив за неї високу ціну. Подвиг визволителів заслуговує вічної слави і подяки, і наш обов'язок - зробити все, щоб живі ветерани відчули це. Увага і підтримка сім'ї, допомога влади, підвищення якості життя, проста небайдужість до будь-якої заслуженої і просто літньої людини - все це в наших силах, так кожен, по можливості, може сказати спасибі за мирне небо над головою.

Я бажаю всім жителям міста міцного здоров'я і радості життя. Добра і благополуччя вашим родинам, впевненості в завтрашньому дні і простого людського щастя. 

З повагою, Харківський міський голова Геннадій Кернес

Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, харьков, поздравление, горсовет, стабильность
 
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