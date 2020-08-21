Главная Новости Власть Геннадий Кернес открыл футбольное поле на Холодной горе (ФОТО, ВИДЕО)
21.08.2020  17:19   

Геннадий Кернес открыл футбольное поле на Холодной горе (ФОТО, ВИДЕО)

Реконструировано поле в парке Юность.


//city.kharkov.ua
Новое поле для мини-футбола с искусственным покрытием появилось в парке «Юность» в Холодногорском районе.
 
Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 21 августа 2020 года, осмотрел спортивную конструкцию и пообщался с ребятами и девушками, которые уже играют там в футбол.  Мэр пообещал детям, что в парке появятся и другие объекты.
 
В своем Телеграмм-канале мэр Харькова разместил пост, посвященный этому событию.
 
"Реконструкция парка «Юность» на Холодной горе только началась, но местные футболисты убедили меня, что со стадионом нужно ускориться.
 
Справились за месяц, сегодня ребята работу приняли.
 
Это слева от Дома офицеров, приходите".
 
 
 
 
 
Тэги:  кернес, футбольное поле, харьков
 
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