Геннадий Кернес открыл футбольное поле на Холодной горе (ФОТО, ВИДЕО)

21.08.2020 17:19

Реконструировано поле в парке Юность.

Новое поле для мини-футбола с искусственным покрытием появилось в парке «Юность» в Холодногорском районе.

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 21 августа 2020 года, осмотрел спортивную конструкцию и пообщался с ребятами и девушками, которые уже играют там в футбол. Мэр пообещал детям, что в парке появятся и другие объекты.