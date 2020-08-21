Главная Новости Власть Геннадий Кернес поделился впечатлениями от нового детского спортклуба на Залютино (ВИДЕО)
21.08.2020  16:21   

Геннадий Кернес поделился впечатлениями от нового детского спортклуба на Залютино (ВИДЕО)

Появилась еще одна точка сборки, чтоб вытащить ребят от компьютеров.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес разметил пост на своем Телеграмм-канале:
 
"Открыли на Залютино новый спортклуб для детей. Мне понравилось название, Криптон. Это родная планета Супермена, парень борется со злом и всегда в хорошей форме.
 
Сеть клубов по месту жительства, коммунальных, осталась, кажется, только в Харькове. За мою каденцию из 98 мы реконструировали 40. Это такие точки сборки для детей и подростков, на районе, чтоб вытащить ребят от компьютеров.
 
Советовались, слушали тренеров, сделали полный комплекс для легкой атлетики, еще и с акцентом на популярное сейчас направление – воркаут. Дизайн полностью отдали на откуп фанатам комиксов. Крутое место, супер".
 
Тэги:  кернес, спортклуб, харьков
 
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