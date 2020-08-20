20.08.2020 16:00

Геннадий Кернес - об открытии движения по Коммунальному мосту (ФОТО)

Сегодня, 20 августа 2020 года около 17.00 открывается движение по одной из самых загруженных дорог в Харькове.



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Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил пост на своем Телеграмм-канале.

"Сегодня около 17.00 открываем движение на Коммунальном мосту.

Сейчас одна полоса - в финишном покрытии, вторая – предфиниш. Несколько дней поработают обе, это безопасно для людей и машин, и уже в начале сентября покроем обе полосы.

Коммунальный мост - один из самых больших (1,5 км) и сложных инженерных объектов, за который мы взялись. И запускаем постепенно, без ленточек и показухи. Сделано очень много: конструктив верхнего строения, гидроизоляция, заменены ограды, освещение, контактная сеть. Планируем эффектную подсветку, которую будет далеко видно в перспективе Московского проспекта.

За все время ремонта мост не закрывался ни на день, это увеличило срок ремонта, но закрывать тоже был не выход – это одна из самых загруженных дорог в Харькове. И я искренне благодарю харьковчан за доверие и терпение.

С наступающими праздниками, земляки. Будут еще хорошие новости."