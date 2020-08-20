Главная Новости Власть Геннадий Кернес - об открытии движения по Коммунальному мосту (ФОТО)
20.08.2020  16:00   

Геннадий Кернес - об открытии движения по Коммунальному мосту (ФОТО)

Сегодня, 20 августа 2020 года около 17.00 открывается движение по одной из самых загруженных дорог в Харькове.


//t.me
Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил пост на своем Телеграмм-канале.
 
"Сегодня около 17.00 открываем движение на Коммунальном мосту. 
 
Сейчас одна полоса - в финишном покрытии, вторая – предфиниш. Несколько дней поработают обе, это безопасно для людей и машин, и уже в начале сентября покроем обе полосы. 
 
Коммунальный мост - один из самых больших (1,5 км) и сложных инженерных объектов, за который мы взялись. И запускаем постепенно, без ленточек и показухи. Сделано очень много: конструктив верхнего строения, гидроизоляция, заменены ограды, освещение, контактная сеть. Планируем эффектную подсветку, которую будет далеко видно в перспективе Московского проспекта. 
 
За все время ремонта мост не закрывался ни на день, это увеличило срок ремонта, но закрывать тоже был не выход – это одна из самых загруженных дорог в Харькове. И я искренне благодарю харьковчан за доверие и терпение. 
 
С наступающими праздниками, земляки. Будут еще хорошие новости."
 
Тэги:  кернес, коммунальный мост, харьков, открытие движения
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.08 Спорт Геннадий Кернес прокомментировал спортивный рекорд в Харькове 20.08 Власть Геннадій Кернес висловлює співчуття у зв'язку зі смертю Бориса Патона 19.08 Дороги и Транспорт Геннадий Кернес прокомментировал испытания первого троллейбуса с запасом хода (ФОТО)  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 