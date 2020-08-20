20.08.2020 09:50

Геннадій Кернес висловлює співчуття у зв'язку зі смертю Бориса Патона

Харківський міський голова Геннадій Кернес, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття колективу Національної академії наук України, близьким президента НАНУ, видатного українського вченого Бориса Патона, який помер 19 серпня на 102-му році життя.



://city.kharkov.ua

«Прийміть наші щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою, що вас спіткала. Борис Євгенович був видатним ученим світового масштабу, який усе життя присвятив служінню науці в рідній країні. Він завжди відноситиметься до плеяди найбільш талановитих і неординарних людей, справжніх професіоналів своєї справи на всі часи.



Україні пощастило, що всі свої наукові знання, багатий досвід, талант, творчий і науковий потенціал Борис Патон протягом багатьох років передавав своїм учням - наступним поколінням наших учених. Під його керівництвом вітчизняна наукова школа досягла значних результатів, і всі численні заслуги Бориса Євгеновича по праву відзначені високими державними нагородами. Світла пам'ять про цього видатного українського вченого назавжди залишиться у наших серцях», - говориться у співчутті.



Довідка. Борис Євгенович Патон народився 14 листопада 1918 року в Києві. Видатний український вчений у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів. З 1962 року - президент Національної академії наук України. Доктор технічних наук. Перший Герой України. Був найстаршим (одночасно за віком і за терміном перебування на посаді) Президентом державної Академії наук у світі. Автор понад 1000 публікацій і понад 400 винаходів.