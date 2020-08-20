20.08.2020 08:14

В центре Харькова переименовали сквер

Сквер около Свято-Благовещенского собора назовут именем митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима.



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Такое решение приняли 19 августа на сессии городского совета.

В честь священнослужителя назвали также центральную аллею сквера и теперь она будет называться Аллеей имени Митрополита Никодима.

В пресс-службе мэрии сообщили, что с инициативой о переименовании выступили жители Харькова.