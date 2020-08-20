В центре Харькова переименовали сквер

Сквер около Свято-Благовещенского собора назовут именем митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима.
Такое решение приняли 19 августа на сессии городского совета.
В честь священнослужителя назвали также центральную аллею сквера и теперь она будет называться Аллеей имени Митрополита Никодима.
В пресс-службе мэрии сообщили, что с инициативой о переименовании выступили жители Харькова.
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В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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