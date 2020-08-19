19.08.2020 16:33
Бесконтактное измерение температуры в школах: Геннадий Кернес прокомментировал пилотные проекты (ВИДЕО)
Нововведения появились в 116 гимназии и 89 лицее.
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Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил
в свое Телеграмм-канале пост, посвященный пилотным проектам.
"Дети - наше будущее. Поэтому огромное внимание моя команда уделяет повышению эффективности образования и безопасности детей в школах.
Харьков - один из немногих городов Украины, где уже много лет все школы подключены к интернету и во всех школах есть бесплатный WiFi. Большинство школ и школьных стадионов оборудованы системами видеонаблюдения.
В условиях пандемии COVID мы столкнулись с новыми вызовами и ищем пути оптимизации учебного процесса. По моему поручению в двух харьковских школах (116 гимназии и 89 лицее) развернуты пилот проекты по бесконтактному измерению температуры учащихся, педагогов и посетителей школ.
В течение одного месяца моя команда протестирует данные системы, отработает организационные и технические вопросы и подготовит предложения для внедрения таких проектов в других учебных заведениях.
Приглашаю всех интеграторов информационных систем предлагать свои идеи и решения для повышения качества жизни харьковчан.
Любить Харьков - работать для людей!"