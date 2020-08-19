Геннадий Кернес пожелал удачи харьковским спортсменам, планирующим переплыть Босфор (ФОТО)

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 19 августа, встретился с командой харьковских спортсменов, которые планируют в День города переплыть пролив Босфор в Турции.
Мэр Харькова Геннадий Кернес опбуликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный заплыву, в котором примут участие 56 харьковчан.
Встретились сегодня, накануне отъезда, подарил им флаг, от всех харьковчан пожелал удачи. Видно, что они в отличной форме и заряжены на победу".
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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