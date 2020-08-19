19.08.2020 14:48

Геннадий Кернес пожелал удачи харьковским спортсменам, планирующим переплыть Босфор (ФОТО)

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 19 августа, встретился с командой харьковских спортсменов, которые планируют в День города переплыть пролив Босфор в Турции.



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Мэр Харькова Геннадий Кернес опбуликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный заплыву, в котором примут участие 56 харьковчан.

"23 августа наши спортсмены, 56 человек, переплывут пролив Босфор в Турции. У нас самая большая команда, зарегистрированная на эту традиционную европейскую акцию, и ребята планируют посвятить заплыв Дню освобождения Харькова!

Встретились сегодня, накануне отъезда, подарил им флаг, от всех харьковчан пожелал удачи. Видно, что они в отличной форме и заряжены на победу".