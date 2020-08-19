Главная Новости Власть Геннадий Кернес пожелал удачи харьковским спортсменам, планирующим переплыть Босфор (ФОТО)
19.08.2020  14:48   

Геннадий Кернес пожелал удачи харьковским спортсменам, планирующим переплыть Босфор (ФОТО)

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 19 августа, встретился с командой харьковских спортсменов, которые планируют в День города переплыть пролив Босфор в Турции.


//t.me

Мэр Харькова Геннадий Кернес опбуликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный заплыву, в котором  примут участие 56 харьковчан.

"23 августа наши спортсмены, 56 человек, переплывут пролив Босфор в Турции. У нас самая большая команда, зарегистрированная на эту традиционную европейскую акцию, и ребята планируют посвятить заплыв Дню освобождения Харькова!

Встретились сегодня, накануне отъезда, подарил им флаг, от всех харьковчан пожелал удачи. Видно, что они в отличной форме и заряжены на победу".

Тэги:  кернес, переплыть босфор, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.08 Экономика и промышленность Геннадий Кернес: этот Коксохим куда-то надо деть из города 19.08 Общество Почесний харків'янин Володимир Золотарьов відзначає день народження 18.08 Строительство Геннадий Кернес: Дом Недвижимости должен стать очередным стандартом городского сервиса (ФОТО)  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 