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19.08.2020  11:22   

У місті створили інспекцію з благоустрою

Інспекцію з благоустрою, яка стежитиме за дотриманням чистоти та законністю розміщення на території міста малих архітектурних форм, створили в Харкові.


://city.kharkov.ua

Таке рішення 19 серпня прийняли депутати на сесії Харківської міської ради.

Інспекція працюватиме в складі Департаменту територіального контролю і замінить близько 10-15 різних суб'єктів - представників комунального та дорожнього господарства, споживчого ринку, територіального контролю, які раніше виконували цю роботу.

У повноваження нового органу входитимуть перевірка законності розміщення споруд господарської діяльності (літніх кафе, МАФів, кіосків), їх демонтаж, а також легалізація роботи, укладання договорів з КП. Крім того, інспекція стежитиме за дотриманням правил благоустрою на території міста, включаючи незаконні прибудови та підключення до мереж, розриття, прибирання сміття, наведення ладу в 20-метровій зоні власниками житлових приміщень. Порушників притягатимуть до адміністративної відповідальності.

Як повідомили в департаменті, за розрахунками Кабінету Міністрів, щоб якісно виконувати моніторинг за правилами благоустрою, на 100 тис. населення необхідно 10 інспекторів. У зв'язку з цим штат інспекції в Харкові налічуватиме 100 осіб.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, исполком, харьков, решение
 
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