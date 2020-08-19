19.08.2020 11:22

У місті створили інспекцію з благоустрою

Інспекцію з благоустрою, яка стежитиме за дотриманням чистоти та законністю розміщення на території міста малих архітектурних форм, створили в Харкові.



://city.kharkov.ua

Таке рішення 19 серпня прийняли депутати на сесії Харківської міської ради.



Інспекція працюватиме в складі Департаменту територіального контролю і замінить близько 10-15 різних суб'єктів - представників комунального та дорожнього господарства, споживчого ринку, територіального контролю, які раніше виконували цю роботу.



У повноваження нового органу входитимуть перевірка законності розміщення споруд господарської діяльності (літніх кафе, МАФів, кіосків), їх демонтаж, а також легалізація роботи, укладання договорів з КП. Крім того, інспекція стежитиме за дотриманням правил благоустрою на території міста, включаючи незаконні прибудови та підключення до мереж, розриття, прибирання сміття, наведення ладу в 20-метровій зоні власниками житлових приміщень. Порушників притягатимуть до адміністративної відповідальності.



Як повідомили в департаменті, за розрахунками Кабінету Міністрів, щоб якісно виконувати моніторинг за правилами благоустрою, на 100 тис. населення необхідно 10 інспекторів. У зв'язку з цим штат інспекції в Харкові налічуватиме 100 осіб.