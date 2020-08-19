Почалася сесія Харківської міської ради

Тридцять сьома сесія Харківської міської ради VII скликання проходить сьогодні, 19 серпня, у сесійній залі міськради (пл. Конституції, 7).
На сесії присутні представники Харківської облради, члени виконавчого комітету міськради, директори департаментів, керівники райадміністрацій, представники громадськості та ЗМІ.
Для роботи сесії зареєструвалися 68 депутатів. До порядку денного внесено 78 питань і «Різне».
Сесія транслюється на телеканалах «Тріолан», «7 канал», а також у режимі онлайн на сайті Харківської міської ради та на сервері «YouTube».
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
влажность:
давление:
ветер: