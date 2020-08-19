19.08.2020 10:01

Почалася сесія Харківської міської ради

Тридцять сьома сесія Харківської міської ради VII скликання проходить сьогодні, 19 серпня, у сесійній залі міськради (пл. Конституції, 7).



://city.kharkov.ua

На сесії присутні представники Харківської облради, члени виконавчого комітету міськради, директори департаментів, керівники райадміністрацій, представники громадськості та ЗМІ.



Для роботи сесії зареєструвалися 68 депутатів. До порядку денного внесено 78 питань і «Різне».



Сесія транслюється на телеканалах «Тріолан», «7 канал», а також у режимі онлайн на сайті Харківської міської ради та на сервері «YouTube».