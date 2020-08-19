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19.08.2020  10:01   

Почалася сесія Харківської міської ради

Тридцять сьома сесія Харківської міської ради VII скликання проходить сьогодні, 19 серпня, у сесійній залі міськради (пл. Конституції, 7).


://city.kharkov.ua

На сесії присутні представники Харківської облради, члени виконавчого комітету міськради, директори департаментів, керівники райадміністрацій, представники громадськості та ЗМІ.

Для роботи сесії зареєструвалися 68 депутатів. До порядку денного внесено 78 питань і «Різне».

Сесія транслюється на телеканалах «Тріолан», «7 канал», а також у режимі онлайн на сайті Харківської міської ради та на сервері «YouTube».

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, исполком, харьков
 
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