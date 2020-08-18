19 серпня 2020 року відбудеться сесія Харківської міської ради

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Гороскоп на сегодня, 18 августа Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 18 авоуста Утром небо в Харькове - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.