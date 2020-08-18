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18.08.2020  14:58   

19 серпня 2020 року відбудеться сесія Харківської міської ради

Тридцять сьома сесія Харківської міської ради VII скликання відбудеться завтра, 19 серпня 2020 року, у сесійній залі міськради (пл. Конституції, 7).


//city.kharkov.ua
У порядку денному - 76 питань і «Різне».
 
Початок сесії - о 10:00.
 
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Источник:   Міська рада
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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