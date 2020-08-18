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18.08.2020  08:48   

Назначен директор департамента обладминистрации - главный архитектор области

Антон Коротовских назначен директором Департамента градостроительства и архитектуры Харьковской облгосадминистрации и главным архитектором области.


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Об этом говорится в распоряжении от 17 августа, опубликованном на сайте ХОГА.

Крутова назначена временно на период карантина по коронавирусу на условиях контракта. 

Источник:   SQ
 Тэги:  департамент, архитектор, строительство, харьков
 
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