17.08.2020 14:03

Ігор Терехов: Необхідно посилити заходи з дотримання маскового режиму в транспорті

У всьому пасажирському транспорті міста Харкова посилюватимуться заходи щодо дотримання маскового режиму.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 17 серпня 2020 року, під час засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке пройшло у режимі відеоконференції, повідомив перший віце-мер Харькова Ігор Терехов.

«У метрополітені ми проводимо рейди з допомогою представників Національної поліції і вживатимемо ще жорсткіших заходів, щоб дотримувався масковий режим. Ми вважаємо неприпустимим проїзд пасажирів у метро без масок, адже тільки маска здатна на невеликій відстані захистити нас від можливого зараження і поширення коронавірусу. Також ми звернулися до автобусних перевізників, щоб там теж дотримувався масковий режим, і поліція це контролюватиме», - зазначив перший віце-мер.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, який провів засідання комісії, констатував, що у світі і в Україні починається друга хвиля поширення COVID-19. У зв'язку з цим він закликав регіони збільшити кількість ПЛР-тестів, щоб за два тижні довести їх щоденну кількість до 30 тис.

Характеризуючи ситуацію з тестуванням у місті, Ігор Терехов повідомив, що останнім часом у Харкові та області спостерігається зростання захворюваності на коронавірус, і це пов'язано саме зі збільшенням кількості проведених тестів.

«Розуміючи ситуацію, ми звернулися перед вихідними до приватних лабораторій, і вони працювали всі ці дні. Стоїть завдання, щоб Харківська область проводила на день близько 2 тис. ПЛР-тестів. Це правильно, бо раннє тестування дає можливість виявляти захворюваність на ранній стадії. Міські лікарні повністю готові приймати хворих, є і ліжка, і медикаменти. Спільними зусиллями ми в змозі повністю контролювати ситуацію. Але щоб Харків не перейшов із «жовтої» зони в «помаранчеву» або «червону», всім жителям міста необхідно виконувати вимоги, які приписані санітарною службою, і це, перш за все, масковий режим», - підкреслив Ігор Терехов.